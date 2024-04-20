Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 21:02

Published Сегодня, 21:02

Modified Сегодня, 21:11

Updated Сегодня, 21:11

Молодые люди неохотно идут работать на завод и больше обращают внимание на более простую работу, в том числе курьером.

Названа отрасль, в которой регулярно повышают зарплату в Омской области

19 апреля 2024, 21:02
Фото: Город55
Молодые люди неохотно идут работать на завод и больше обращают внимание на более простую работу, в том числе курьером.
Чем выше зарплата, тем больше хочется работать. Но где найти хороший заработок? Ответ есть в нашем материале.

Одна из рабочих сфер всегда нуждается в специалистах. Дефицит кадров в ней возник очень давно, но из-за определенных обстоятельств проблема по-прежнему остается. Речь идет о производственной отрасли.

По оценке аналитиков, за год в этой сфере медианные зарплатные предложения увеличились на 7%. При исследовании сравнивались данные марта 2024 года и марта 2022 года.

Так, до 44 тыс рублей выросла зарплата операторов производственной линии (+12%). Увеличился заработок также у мастеров участка до 47,5 тыс рублей (+15%). Подняли зарплату и начальникам производства до 70 тыс рублей (+30%) и инженерам-конструкторам до 50 тыс рублей (+6%).

«Демографическая яма 90-х и начала нулевых — это основной фактор, который оказывает влияние на рынок труда и усугубляет дефицит кадров, ситуация не может быть преодолена в среднесрочной и тем более в краткосрочной перспективе», — оценивают ситуацию эксперты hh.ru.

Дело в том, что рынок «качает». В сфере производства и импортозамещения действительно нужны люди, но и повышение зарплат не может гарантировать восполнения кадрового дефицита. Проблема возникает по нескольким причинам:

  • Отсутствие молодых специалистов. Они не могут заменить, например, вышедших на пенсию рабочих.
  • Высокий порог входа на предприятиях. Много где нужны специалисты с определенным опытом и квалификацией.
  • Погоня кадров за более высокооплачиваемой работой. По этой причине на предприятиях повышают зарплаты, чтобы удержать ценных сотрудников.

Работодателям в профильной сфере нужны как высококвалифицированные, так и низкоквалифицированные специалисты. К слову, дефицит наблюдается в отрасли ОПК. На оборонных заводах Омской области, по последним данным, открыты почти 1,5 тыс вакансий. Токари, инженеры, главные контроллеры и другие специалисты данной сферы могут зарабатывать до 270 тыс рублей.

Вместе с тем в обществе «стрельнула» работа курьером. Некоторые могут получать больше 100 тыс рублей ежемесячно. Изучайте другой материал Города55 со списком вакансий.

Гибкий график и много денег: кому в Омске готовы платить до 143 тысяч в месяц
Узнать подробнее
На оборонных заводах Омска открыты 1400 вакансий. Сколько платят рабочим и инженерам
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Работа#Омск#Омская область#Россия#Зарплата#Новости#Средняя зарплата#Работа России#Работа в Омской области
Подпишитесь
В правительстве Омской области произошла громкая отставка
Сегодня, 10:41
Прокуратура подала в суд из-за 100-рублевых перерасчетов после аварий на омских ТЭЦ
Сегодня, 06:32
Оставил след в Омске. Признанный мертвым немецкий миллиардер был замечен в Сибири
Сегодня, 08:38
От 10 до 100 тысяч. В Омской области выплатят компенсацию пострадавшим от паводка
Сегодня, 05:33
Министр обороны Сергей Шойгу посетил «Омсктрансмаш» и бронетанковый институт
Сегодня, 05:50
Не обслуживались долгое время. В Омске отменят 15 маршрутов общественного транспорта
Сегодня, 05:19
"