Названа отрасль, в которой регулярно повышают зарплату в Омской области

Работодателям в профильной сфере нужны как высококвалифицированные, так и низкоквалифицированные специалисты. К слову, дефицит наблюдается в отрасли ОПК. На оборонных заводах Омской области, по последним данным, открыты почти 1,5 тыс вакансий. Токари, инженеры, главные контроллеры и другие специалисты данной сферы могут зарабатывать до 270 тыс рублей.