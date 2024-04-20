Названа отрасль, в которой регулярно повышают зарплату в Омской области

Posted Сегодня, 21:02
Published Сегодня, 21:02
Modified Сегодня, 21:11
Updated Сегодня, 21:11
Одна из рабочих сфер всегда нуждается в специалистах. Дефицит кадров в ней возник очень давно, но из-за определенных обстоятельств проблема по-прежнему остается. Речь идет о производственной отрасли.
По оценке аналитиков, за год в этой сфере медианные зарплатные предложения увеличились на 7%. При исследовании сравнивались данные марта 2024 года и марта 2022 года.
Так, до 44 тыс рублей выросла зарплата операторов производственной линии (+12%). Увеличился заработок также у мастеров участка до 47,5 тыс рублей (+15%). Подняли зарплату и начальникам производства до 70 тыс рублей (+30%) и инженерам-конструкторам до 50 тыс рублей (+6%).
«Демографическая яма 90-х и начала нулевых — это основной фактор, который оказывает влияние на рынок труда и усугубляет дефицит кадров, ситуация не может быть преодолена в среднесрочной и тем более в краткосрочной перспективе», — оценивают ситуацию эксперты hh.ru.
Дело в том, что рынок «качает». В сфере производства и импортозамещения действительно нужны люди, но и повышение зарплат не может гарантировать восполнения кадрового дефицита. Проблема возникает по нескольким причинам:
Работодателям в профильной сфере нужны как высококвалифицированные, так и низкоквалифицированные специалисты. К слову, дефицит наблюдается в отрасли ОПК. На оборонных заводах Омской области, по последним данным, открыты почти 1,5 тыс вакансий. Токари, инженеры, главные контроллеры и другие специалисты данной сферы могут зарабатывать до 270 тыс рублей.
Вместе с тем в обществе «стрельнула» работа курьером. Некоторые могут получать больше 100 тыс рублей ежемесячно. Изучайте другой материал Города55 со списком вакансий.