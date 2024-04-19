Жителям Земли грозит опасность из-за серьезных вспышек на Солнце

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что в ближайшие три дня ожидаются вспышки высшего балла — Х. Энергия скапливается в южном полушарии Солнца, как раз в том, которое обращено к Земле.
На поверхности Солнца появляются все больше пятен, их площадь увеличилась за короткое время почти на 100%. За последние пять дней потоки излучения Солнца выросли больше чем в пять раз. На данный момент они находятся на уровне C5.
С начала 2024 года индекс солнечной активности достиг максимального значения, отмечают астрономы. И это еще не предел, вероятен дальнейший рост.
«Выдать прогноз на точные времена и баллы возможных событий на данный момент нельзя — ситуация на Солнце является исключительно динамической и почти не поддается математическому анализу», — комментируют изменения в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Ученые надеются, что активность Солнца резко увеличится в ближайшее время. В этом случае накопленные запасы энергии будут сожжены. Для этого понадобятся несколько десятков умеренных взрывов. Однако пока наблюдается второй сценарий — активность звезды развивается медленно. В этих условиях сгустки энергии исчезнут только при высокобальных вспышках.
Наиболее опасные дни для жителей Земли — 19 и 20 апреля. Согласно астрономическому прогнозу, планета будет в зоне риска до середины предстоящей недели.
«До этого периода практически любая крупная вспышка на Солнце будет иметь шансы либо прямо ударить по Земле, либо как минимум просто зацепить нашу планету», — заявляют ученые.
Добавим, что вспышки на Солнце влияют на магнитное поле Земли. Оно возмущается из-за поступающих от звезды частиц, что могут ощущать некоторые люди. Это явление называется магнитной бурей. Как эти изменения влияют на здоровье человека, когда следующие магнитные бури — в другом материале Города55.