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Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Жителям Земли грозит опасность из-за серьезных вспышек на Солнце

Жителям Земли грозит опасность из-за серьезных вспышек на Солнце

19 апреля 2024, 15:06
Фото: Город55
Астрономы говорят о серьезных изменениях на Солнце, которые могут повлиять на планету. О прогнозах экспертов — в материале Города55.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что в ближайшие три дня ожидаются вспышки высшего балла — Х. Энергия скапливается в южном полушарии Солнца, как раз в том, которое обращено к Земле.

На поверхности Солнца появляются все больше пятен, их площадь увеличилась за короткое время почти на 100%. За последние пять дней потоки излучения Солнца выросли больше чем в пять раз. На данный момент они находятся на уровне C5.

С начала 2024 года индекс солнечной активности достиг максимального значения, отмечают астрономы. И это еще не предел, вероятен дальнейший рост.

«Выдать прогноз на точные времена и баллы возможных событий на данный момент нельзя — ситуация на Солнце является исключительно динамической и почти не поддается математическому анализу», — комментируют изменения в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Ученые надеются, что активность Солнца резко увеличится в ближайшее время. В этом случае накопленные запасы энергии будут сожжены. Для этого понадобятся несколько десятков умеренных взрывов. Однако пока наблюдается второй сценарий — активность звезды развивается медленно. В этих условиях сгустки энергии исчезнут только при высокобальных вспышках.

Наиболее опасные дни для жителей Земли — 19 и 20 апреля. Согласно астрономическому прогнозу, планета будет в зоне риска до середины предстоящей недели.

«До этого периода практически любая крупная вспышка на Солнце будет иметь шансы либо прямо ударить по Земле, либо как минимум просто зацепить нашу планету», — заявляют ученые.

Добавим, что вспышки на Солнце влияют на магнитное поле Земли. Оно возмущается из-за поступающих от звезды частиц, что могут ощущать некоторые люди. Это явление называется магнитной бурей. Как эти изменения влияют на здоровье человека, когда следующие магнитные бури — в другом материале Города55.

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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Россия#Астроном#Новости#Астрономия#Вспышки на солнце#Солнце#Магнитная буря#Активность на солнце#Магнитосфера#Магнитное поле#Магнитное поле Земли#Лаборатория астрономии Института наблюдения и Института солнечно-земной физики
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