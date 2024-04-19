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Posted Сегодня, 20:06

Published Сегодня, 20:06

Modified Сегодня, 20:08

Updated Сегодня, 20:08

Многие тренды возвращаются к нам из прошлого и интересно смотрятся в современном гардеробе.

Женщинам рассказали о главных трендах этой весны в одежде

19 апреля 2024, 20:06
Фото: Город55
Многие тренды возвращаются к нам из прошлого и интересно смотрятся в современном гардеробе.
Весной многим хочется преображений, добавить в гардероб чего-то нового. Поход в магазин может быть удачным, если знать, что искать. Город55 собрал подборку главных трендов в одежде 2024 года.

Многослойность

Модники привыкли, что этот тренд присущ больше осенне-зимнему сезону, однако теперь это меняется. Теперь многослойность можно встретить в весенних и даже летних образах. Стилисты предлагают сочетать топы с рубашками, пиджаками и плащами. На улицах также можно уже встретить тех, кто надевает поверх джинсов юбки и шелковые платки.

Открытый живот

С укороченными вещами все ясно, но есть еще способ, как показать окружающим свой красивый живот. Покупать при этом ничего не нужно. Достаточно расстегнуть пуговицы! Свободная, не до конца застегнутая рубашка сделает свое дело. Добавить образу пикантности можно и с помощью костюмных жилеток, кардиганов.

Показ белья

Дизайнеры обратили внимание на интимные элементы гардероба и сделали их главными героями образов. Модные вещи весны и лета 2024 года — это точно про открытое белье. Его осмеливаются показывать из-под боди, брюк, джинсов, шортов. С бюстгальтерами та же история. Тренд с лифами зародился еще несколько лет назад, но продолжает быть на высоте.

Не все осмеливаются на этот тренд, однако сейчас девушки без лифа встречаются гораздо чаще.Не все осмеливаются на этот тренд, однако сейчас девушки без лифа встречаются гораздо чаще.
Не все осмеливаются на этот тренд, однако сейчас девушки без лифа встречаются гораздо чаще.
Фото: Город55

Костюмы

В женском гардеробе они хорошо прижились и стали частью базы. Тренды женской одежды весной — брючные модели, в том числе с шортами и юбками. Классика в моде всегда!

Оголенные и акцентные плечи

Тренд из 90-х покоряет сердца современных модниц. Можно заметить платья, топы и джемперы со спущенными плечами, которые делают их обладательниц невероятно привлекательными. Трикотажные вещи с открытой красивой частью тела подчеркивают женственность и сексуальность. Тренд весны 2024 года напоминает нам о красоте женской шеи и ключиц.

Кстати, есть еще один тренд весны — акцентные плечи. Его можно примерить на себе, если классические свободные пиджаки надоели.

Полосы

Полосатые рубашки, пиджаки и даже платья скоро заполонят шкафы тех, кто следит за модой. Тренд при этом дает свободу выбора, ведь полосы могут быть самыми разными. Кому-то захочется волнообразных, другим — горизонтальных или диагональных. В общем, выбирайте!

Блеск

Этот тренд раскроется на максимум в этом году. Дизайнеры поработали на славу! Это и платья-кольчуги, металлизированные юбки, брюки и пиджаки. Блеск есть, разумеется, и в аксессуарах. Подчеркивайте свою индивидуальность и сияйте!

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#Алина Ясинская#Общество#Мода#Россия#Новости#Одежда#Красота#Стиль
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