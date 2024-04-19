Женщинам рассказали о главных трендах этой весны в одежде

Модники привыкли, что этот тренд присущ больше осенне-зимнему сезону, однако теперь это меняется. Теперь многослойность можно встретить в весенних и даже летних образах. Стилисты предлагают сочетать топы с рубашками, пиджаками и плащами. На улицах также можно уже встретить тех, кто надевает поверх джинсов юбки и шелковые платки.