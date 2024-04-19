Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

иллюстрация

Зависимость оказалась сильнее. Молодую омичку наказали за курение в туалете самолета

19 апреля 2024, 06:33
Фото: Город55
иллюстрация

Омичка покурила в туалете самолета и попалась стюардам с поличным

Одна из пассажирок не выдержала нескольких часов перелета и закурила прямо в туалете. Нарушительницей оказалась 29-летняя омичка, которая была оштрафована за административное правонарушение.

В пресс-службе транспортной полиции сообщили, что на борту самолета, следовавшего из Москвы в Омск, одна из пассажирок была замечена за курением. Как выяснилось, девушка не выдержала нескольких часов перелета и решила закурить прямо в туалете.

Нарушительницей оказалась 29-летняя омичка. Стюардесса сообщила о произошедшем в полицию, и был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.24 «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Ранее 47-летнего омича привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и нарушение запрета курения. Он курил электронную сигарету прямо в своем кресле и грубил экипажу. После этого его вывели из самолета сотрудники транспортной полиции.

Возвращали кровь мозгу. Студенты ОмГМУ спасли женщину на борту самолета
Узнать подробнее
Читайте также:
В омском аэропорту экстренно сел самолет, направлявшийся из Барнаула в МосквуПилот, посадивший самолет в пшеничное поле, уволился из «Уральских авиалиний»У самолета, летевшего из Омска в Москву, отказала система предупреждения столкновений
#Общество#Происшествия#Самолет#Омск#Омская область#Курение#Новости#Борт#Административное правонарушение#Транспортная полиция
Подпишитесь
Министр обороны Сергей Шойгу посетил «Омсктрансмаш» и бронетанковый институт
Сегодня, 05:50
Прокуратура подала в суд из-за 100-рублевых перерасчетов после аварий на омских ТЭЦ
Сегодня, 06:32
Эксклюзив. Омские силовики провели обыск и изъяли документы в депархе мэрии
Вчера, 06:24
От 10 до 100 тысяч. В Омской области выплатят компенсацию пострадавшим от паводка
Сегодня, 05:33
В Омской области в больнице незаконно продавали препараты для абортов
Сегодня, 03:34
Не обслуживались долгое время. В Омске отменят 15 маршрутов общественного транспорта
Сегодня, 05:19
"