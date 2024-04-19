Зависимость оказалась сильнее. Молодую омичку наказали за курение в туалете самолета

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В пресс-службе транспортной полиции сообщили, что на борту самолета, следовавшего из Москвы в Омск, одна из пассажирок была замечена за курением. Как выяснилось, девушка не выдержала нескольких часов перелета и решила закурить прямо в туалете.
Нарушительницей оказалась 29-летняя омичка. Стюардесса сообщила о произошедшем в полицию, и был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.24 «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах» Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Ранее 47-летнего омича привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и нарушение запрета курения. Он курил электронную сигарету прямо в своем кресле и грубил экипажу. После этого его вывели из самолета сотрудники транспортной полиции.