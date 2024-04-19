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Published Сегодня, 04:38

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В Омске выставили на продажу торговый комплекс «На Бархатовой» за 260 млн рублей

19 апреля 2024, 04:38
Фото: 1MI
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Собственник утверждает, что срок окупаемости готового бизнеса составит 10 лет. Комплекс уже пытались продать летом прошлого года.

В Омске на улице Бархатовой, 2 выставили на продажу торговый центр за 260 млн рублей. Общая площадь помещений составляет почти 4 тысячи «квадратов».

«Отличный пешеходный и автомобильный трафик. Остановка общественного транспорта. Парковка. Удобные подъездные пути. Срок окупаемости 10 лет», — говорится в объявлении.

Причины продажи готового бизнеса не указаны.

В торговом комплексе остаются арендаторы. В настоящее время там расположены супермаркет «Магнит», цветочный салон «Флорида», зоомагазин «Медуза», салон мебели «Алеся», магазины одежды, кафе быстрого питания и другие торговые точки.

Отметим, что торговый центр уже выставляли на продажу в августе прошлого года по такой же цене.

Ранее Город55 рассказывал, что омич продает магазин разливного пива по причине ухода на службу в армию.

Причина — повестка в армию. Омич продает магазин разливного пива за 400 тысяч
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#Евгений Игишев#Бизнес#Омск#Продажа#Армия#Парковка#Магнит#Торговый комплекс#Пиво#Готовый бизнес#Торговые точки#Супермаркет#Остановка общественного транспорта#Город55
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