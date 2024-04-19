В Омске выставили на продажу торговый комплекс «На Бархатовой» за 260 млн рублей

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
В Омске на улице Бархатовой, 2 выставили на продажу торговый центр за 260 млн рублей. Общая площадь помещений составляет почти 4 тысячи «квадратов».
«Отличный пешеходный и автомобильный трафик. Остановка общественного транспорта. Парковка. Удобные подъездные пути. Срок окупаемости 10 лет», — говорится в объявлении.
Причины продажи готового бизнеса не указаны.
В торговом комплексе остаются арендаторы. В настоящее время там расположены супермаркет «Магнит», цветочный салон «Флорида», зоомагазин «Медуза», салон мебели «Алеся», магазины одежды, кафе быстрого питания и другие торговые точки.
Отметим, что торговый центр уже выставляли на продажу в августе прошлого года по такой же цене.
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