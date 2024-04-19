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Цену назовите сами. В Омске снова выставили на торги участок с заброшенной больницей

19 апреля 2024, 09:02
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске без объявления цены выставили на торги участок с заброшенной больницей

Это уже четвертая попытка продать имущественный комплекс на улице Лагоды: ранее на торги не поступало ни одной заявки.

В Ленинском округе Росимущество выставило на продажу земельный участок площадью 4576 кв. м с расположенным на нем комплексом зданий — трехэтажным административным корпусом (столовая) площадью 1998,1 кв. м и овощехранилищем площадью 215,8 кв. м.

Имущественный комплекс на улице Лагоды вошел в программу приватизации. Заброшенные здания и участок, предназначенный под деловое управление, оценили в 19,795 млн рублей. Торги объявляли уже трижды, однако покупателя так и не нашлось.

Фото: ГИС Торги

Теперь, по условиям аукциона, потенциальные покупатели должны сами при подаче заявки определить цену, за которую они готовы выкупить лот. Заявки принимают до 20 мая. Сами торги намечены на 22 мая.

Напомним, что трехэтажное здание на улице Лагоды ввели в эксплуатацию в 1963 году. В нем какое-то время размещалась детская психиатрическая больница. Однако в 2000-х годах здания, расположенные на участке, были заброшены. Сейчас их состояние оценивается как неудовлетворительное: нет стекол в окнах, стены исписаны надписями, внутри много мусора.

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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Продажа#Торги#Новости#Приватизация#Росимущество#Заброшенное здание
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