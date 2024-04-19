Цену назовите сами. В Омске снова выставили на торги участок с заброшенной больницей

Напомним, что трехэтажное здание на улице Лагоды ввели в эксплуатацию в 1963 году. В нем какое-то время размещалась детская психиатрическая больница. Однако в 2000-х годах здания, расположенные на участке, были заброшены. Сейчас их состояние оценивается как неудовлетворительное: нет стекол в окнах, стены исписаны надписями, внутри много мусора.