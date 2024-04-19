Повышенная готовность. На севере Омской области приготовились к возможной эвакуации

Posted Сегодня, 02:41
Published Сегодня, 02:41
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Updated Сегодня, 02:47
В официальном паблике администрации Усть-Ишимского района было объявлено о возможной эвакуации. Местные жители были предупреждены о том, что в первую очередь подтопление может затронуть четыре улицы Усть-Ишима: Ишимскую, Иртышскую, Тухачевского и Советскую.
«В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной опасным гидрологическим явлением — паводком в Тюменской области на реке Ишим, органам управления и жителям близлежащих населенных пунктов и районов необходимо быть в режиме повышенной готовности», — отметили в администрации.
Также на случай ЧС администрация подготовила памятку, в которой рассказала о пунктах размещения для людей, животных и имущества. Согласно инструкции, домашних птиц, собак, кошек и кроликов рекомендуется заблаговременно пристроить в безопасное место. Все документы следует положить в непромокаемый пакет и держать наготове запас продуктов, лекарств, теплую одежду и ценные вещи.