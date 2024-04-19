Повышенная готовность. На севере Омской области приготовились к возможной эвакуации

Также на случай ЧС администрация подготовила памятку, в которой рассказала о пунктах размещения для людей, животных и имущества. Согласно инструкции, домашних птиц, собак, кошек и кроликов рекомендуется заблаговременно пристроить в безопасное место. Все документы следует положить в непромокаемый пакет и держать наготове запас продуктов, лекарств, теплую одежду и ценные вещи.