Отделалась ушибами. Молодая омичка попала под поезд и выжила

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
В пресс-службе транспортной полиции сообщили о несчастном случае на железнодорожной станции Карбышево-1. По их информации, 19-летняя омичка попала под поезд.
Как оказалось, девушка просто не обратила внимания на приближающийся поезд, когда переходила железную дорогу. К счастью, машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако наезд на пешехода избежать не удалось.
В результате происшествия омичка была доставлена в больницу с многочисленными ушибами. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.
Напомним, что в конце марта вблизи села Черемновка произошел трагический случай. Мужчина, решивший пересечь железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся поездом, получил травмы, несовместимые с жизнью, и, к сожалению, скончался на месте.