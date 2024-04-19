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иллюстрация

Отделалась ушибами. Молодая омичка попала под поезд и выжила

19 апреля 2024, 05:05
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске девушка попала под электричку и осталась жива

Девушка не заметила приближающийся поезд, когда переходила ж/д пути. Машинист электропоезда применил экстренные меры торможения, но наезд на пешехода все же произошел. В результате этого происшествия омичка была госпитализирована.

В пресс-службе транспортной полиции сообщили о несчастном случае на железнодорожной станции Карбышево-1. По их информации, 19-летняя омичка попала под поезд.

Как оказалось, девушка просто не обратила внимания на приближающийся поезд, когда переходила железную дорогу. К счастью, машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако наезд на пешехода избежать не удалось.

В результате происшествия омичка была доставлена в больницу с многочисленными ушибами. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.

Напомним, что в конце марта вблизи села Черемновка произошел трагический случай. Мужчина, решивший пересечь железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся поездом, получил травмы, несовместимые с жизнью, и, к сожалению, скончался на месте.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Поезд#Пешеход#Новости#Транспортная полиция#Железнодорожная станция
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