Отделалась ушибами. Молодая омичка попала под поезд и выжила

В Омске девушка попала под электричку и осталась жива

Девушка не заметила приближающийся поезд, когда переходила ж/д пути. Машинист электропоезда применил экстренные меры торможения, но наезд на пешехода все же произошел. В результате этого происшествия омичка была госпитализирована.