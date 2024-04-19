Омский драмтеатр заплатит 106 тысяч рублей за драматическую версию повести Санаева

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Омский академический театр драмы на этой неделе заключил контракт с Романом Габриа — главным режиссером петербургского театра «Мастерская». Соответствующий лот был опубликован на сайте госзакупок, и в описании речь идет о «создании инсценировки к спектаклю „Похороните меня за плинтусом“». Цена контракта — 106 тысяч рублей, и кроме того Габриа будет получать авторское вознаграждение в размере 2% от сборов.
В пресс-службе драмтеатра уточнили, что Габриа, выступающий в роли режиссера данного спектакля, уже создал драматическую версию повести Павла Санаева.
— Это традиционная практика, когда режиссер спектакля сам готовит инсценировку, — объяснила специалист по связям с общественностью Екатерина Квашнина.
Акт приемки передачи, согласно контракту, будет подписан в день премьеры — 18 мая. Репетиции спектакля начались 2 недели назад. Роман Габриа рассказал, чем ценен для него новый опыт.
— Работа с замечательными артистами, занятыми в спектакле, — возможность поиска и открытий, — цитирует Габриа пресс-служба театра. — Особенностью формы в спектакле «Похороните меня за плинтусом», пожалуй, станет особый взгляд на текст Павла Санаева из сегодняшнего дня. Мне интересны инструменты и механизмы работы памяти, воспоминаний, матрица образов и картинок: как это происходит внутри нас.
Спектакль покажут на основной сцене драматического театра. Билеты продаются с 9 апреля.
Отметим, что закупки театра академической драмы регулярно дают материал для новостей. Например, зимой театр искал парики для спектакля по пьесе Льва Толстого «Плоды просвещения».