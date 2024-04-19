Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Роман Габриа

Омский драмтеатр заплатит 106 тысяч рублей за драматическую версию повести Санаева

19 апреля 2024, 06:55
Фото: пресс-служба Омского академического театра драмы
Роман Габриа

Омский драмтеатр заплатит за «Похороните меня за плинтусом» 106 тысяч рублей

Инсценировку создал режиссер из Петербурга Роман Габриа.

Омский академический театр драмы на этой неделе заключил контракт с Романом Габриа — главным режиссером петербургского театра «Мастерская». Соответствующий лот был опубликован на сайте госзакупок, и в описании речь идет о «создании инсценировки к спектаклю „Похороните меня за плинтусом“». Цена контракта — 106 тысяч рублей, и кроме того Габриа будет получать авторское вознаграждение в размере 2% от сборов.

В пресс-службе драмтеатра уточнили, что Габриа, выступающий в роли режиссера данного спектакля, уже создал драматическую версию повести Павла Санаева.

— Это традиционная практика, когда режиссер спектакля сам готовит инсценировку, — объяснила специалист по связям с общественностью Екатерина Квашнина.

Акт приемки передачи, согласно контракту, будет подписан в день премьеры — 18 мая. Репетиции спектакля начались 2 недели назад. Роман Габриа рассказал, чем ценен для него новый опыт.

— Работа с замечательными артистами, занятыми в спектакле, — возможность поиска и открытий, — цитирует Габриа пресс-служба театра. — Особенностью формы в спектакле «Похороните меня за плинтусом», пожалуй, станет особый взгляд на текст Павла Санаева из сегодняшнего дня. Мне интересны инструменты и механизмы работы памяти, воспоминаний, матрица образов и картинок: как это происходит внутри нас.

Спектакль покажут на основной сцене драматического театра. Билеты продаются с 9 апреля.

Отметим, что закупки театра академической драмы регулярно дают материал для новостей. Например, зимой театр искал парики для спектакля по пьесе Льва Толстого «Плоды просвещения».

Потолок в 355 тысяч: стала известна зарплата директоров омских театров
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Культура#Новости#Закупки#Драмтеатр#Роман Габриа
Подпишитесь
Министр обороны Сергей Шойгу посетил «Омсктрансмаш» и бронетанковый институт
Сегодня, 05:50
Прокуратура подала в суд из-за 100-рублевых перерасчетов после аварий на омских ТЭЦ
Сегодня, 06:32
Эксклюзив. Омские силовики провели обыск и изъяли документы в депархе мэрии
Вчера, 06:24
От 10 до 100 тысяч. В Омской области выплатят компенсацию пострадавшим от паводка
Сегодня, 05:33
В Омской области в больнице незаконно продавали препараты для абортов
Сегодня, 03:34
Не обслуживались долгое время. В Омске отменят 15 маршрутов общественного транспорта
Сегодня, 05:19
"