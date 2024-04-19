Омский драмтеатр заплатит 106 тысяч рублей за драматическую версию повести Санаева

Омский академический театр драмы на этой неделе заключил контракт с Романом Габриа — главным режиссером петербургского театра «Мастерская». Соответствующий лот был опубликован на сайте госзакупок, и в описании речь идет о «создании инсценировки к спектаклю „Похороните меня за плинтусом“». Цена контракта — 106 тысяч рублей, и кроме того Габриа будет получать авторское вознаграждение в размере 2% от сборов.