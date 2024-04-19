Омским рыбакам рассказали, за что можно получить штраф в нерестовый период

Если ловить рыбу в нерест можно получить штраф от 300 до 500 тыс рублей. Или же с нарушителя взыщут сумму дохода сроком от двух до трех лет. В отдельных случаях суд может отправить рыболова на принудительные или исправительные работы. Если нарушение будет особо серьезным, то возможно и лишение свободы на срок до двух лет.