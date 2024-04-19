Омским рыбакам рассказали, за что можно получить штраф в нерестовый период

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Все требования для законной ловли рыбы указаны в ФЗ № 166-ФЗ от 20 декабря 2004 года. В документе внесены условия, при которых можно рыбачить в нерест, а также информация о штрафах. За соблюдением этого закона следят инспекторы Росрыболовства.
Рыбакам нельзя при ловле использовать:
За занятие рыболовством без разрешения положен штраф от 3 до 5 тыс рублей физлицам. Для должностных лиц предусмотрен штраф на сумму от 5 до 10 тыс рублей. Юридические лица будут платить от 50 до 100 тыс рублей.
Если ловить рыбу в нерест можно получить штраф от 300 до 500 тыс рублей. Или же с нарушителя взыщут сумму дохода сроком от двух до трех лет. В отдельных случаях суд может отправить рыболова на принудительные или исправительные работы. Если нарушение будет особо серьезным, то возможно и лишение свободы на срок до двух лет.
Как правило, запрет на рыбалку в Омской области вводят с 20 апреля по 20 мая. Ограничение начинает действовать сначала в реках и их притоках, а после в озерах в период с 25 апреля по 25 мая.
Рыболовам в период нереста следует оставаться на суше — лодку использовать нельзя. Забродный костюм также стоит отложить, разрешена рыбалка исключительно с берега. На островах, к слову, можно рыбачить. Добраться до них, разумеется, получится только на лодке, но снасти при этом должны быть в собранном виде. В период нереста берите удочки или спиннинги с не более чем двумя крючками.
Кстати, стоит отметить, что объекты коммерческого рыбоводства также закрыты для любителей в нерест.
В период нереста разрешается ловить без ограничений все виды рыб, которые водятся в Сибирском федеральном округе, кроме следующих: сибирский осетр, стерлядь, таймень, нельма, ленок, самки рака, артемия, муксун, пелядь, подкаменщик сибирский, щука, елец, карась, лещ, линь, язь, сазан, плотва, налим, окунь, ерш, судак, пескарь, щиповка, верховка, гольян, бычок-подкаменщик, широколобка, голец-усач, уклейка, ротан, осман, гаммаруса, раки.
Закон также предусматривает суточные квоты для ловли. Если вы выловите больше положенного в период нереста, то за этим может последовать наказание.
Ранее в минприроды Омской области сообщали, что в сутки можно ловить не больше десяти килограммов щуки, леща и язя. Максимальный улов судака по закону должен составлять не более пяти килограммов в сутки. При этом общая суточная норма должна быть на уровне не больше десяти килограммов.
Улов при этом должен быть определенного размера. Норма для щуки — 30 см, для судака — 33 см, для леща — 26 см, для язя — 25 см. Если улов оказался больше по длине, то рыбаку нужно вернуть его в водоем.
Ранее Город55 писал о двух рыбаках, которые грубо нарушили закон. Они посягнули на занесенных в Красную книгу сибирских осетров, а также другие ценные виды. Компания обосновалась на Иртыше, но уйти с места преступления у них не получилось. Для ловли использовалась моторная лодка и плавная донная сесть.
До этого был опубликован список рыбных мест Омской области. В нем содержится информация как о реках, так и об озерах. Где и какую рыбу можно выловить — в другом материале Города55.