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Published Сегодня, 10:20

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Омским рыбакам рассказали, за что можно получить штраф в нерестовый период

Омским рыбакам рассказали, за что можно получить штраф в нерестовый период

19 апреля 2024, 10:20
Фото: Город55
Запрет на ловлю рыбы объявляют тогда, когда она активно мечет икру. Важно давать время для нереста, чтобы поддерживать популяцию водной фауны. Как рыбачить без последствий — в материале Города55.

Правила рыбалки в 2024 году

Все требования для законной ловли рыбы указаны в ФЗ № 166-ФЗ от 20 декабря 2004 года. В документе внесены условия, при которых можно рыбачить в нерест, а также информация о штрафах. За соблюдением этого закона следят инспекторы Росрыболовства.

Запрет на рыбалку

Рыбакам нельзя при ловле использовать:

  • Сети и снасти для пассивной ловли
  • Ловушки и самоловки (раколовки разрешаются)
  • Пневматика
  • Спиннинги или удочки с более чем десятью крючками
  • Придонные неводы или тралы
  • Черпаки или подъемники размером более одного метра
  • Сомовники или капканы
  • Острия и другие колющие средства лова

Штраф за рыбалку в нерестовый период

За занятие рыболовством без разрешения положен штраф от 3 до 5 тыс рублей физлицам. Для должностных лиц предусмотрен штраф на сумму от 5 до 10 тыс рублей. Юридические лица будут платить от 50 до 100 тыс рублей.

Порой незаконная рыбалка приводит к возбуждению уголовного дела.Порой незаконная рыбалка приводит к возбуждению уголовного дела.
Порой незаконная рыбалка приводит к возбуждению уголовного дела.
Фото: Город55

Если ловить рыбу в нерест можно получить штраф от 300 до 500 тыс рублей. Или же с нарушителя взыщут сумму дохода сроком от двух до трех лет. В отдельных случаях суд может отправить рыболова на принудительные или исправительные работы. Если нарушение будет особо серьезным, то возможно и лишение свободы на срок до двух лет.

Когда нерестовый запрет в Омской области

Как правило, запрет на рыбалку в Омской области вводят с 20 апреля по 20 мая. Ограничение начинает действовать сначала в реках и их притоках, а после в озерах в период с 25 апреля по 25 мая.

Какие запреты на ловлю рыбы в 2024 году

Рыболовам в период нереста следует оставаться на суше — лодку использовать нельзя. Забродный костюм также стоит отложить, разрешена рыбалка исключительно с берега. На островах, к слову, можно рыбачить. Добраться до них, разумеется, получится только на лодке, но снасти при этом должны быть в собранном виде. В период нереста берите удочки или спиннинги с не более чем двумя крючками.

Кстати, стоит отметить, что объекты коммерческого рыбоводства также закрыты для любителей в нерест.

Какую рыбу можно ловить в Омской области

В период нереста разрешается ловить без ограничений все виды рыб, которые водятся в Сибирском федеральном округе, кроме следующих: сибирский осетр, стерлядь, таймень, нельма, ленок, самки рака, артемия, муксун, пелядь, подкаменщик сибирский, щука, елец, карась, лещ, линь, язь, сазан, плотва, налим, окунь, ерш, судак, пескарь, щиповка, верховка, гольян, бычок-подкаменщик, широколобка, голец-усач, уклейка, ротан, осман, гаммаруса, раки.

Закон также предусматривает суточные квоты для ловли. Если вы выловите больше положенного в период нереста, то за этим может последовать наказание.

Ранее в минприроды Омской области сообщали, что в сутки можно ловить не больше десяти килограммов щуки, леща и язя. Максимальный улов судака по закону должен составлять не более пяти килограммов в сутки. При этом общая суточная норма должна быть на уровне не больше десяти килограммов.

Выходит, что еще одним обязательным атрибутом рыбака становится измерительный прибор.Выходит, что еще одним обязательным атрибутом рыбака становится измерительный прибор.
Выходит, что еще одним обязательным атрибутом рыбака становится измерительный прибор.
Фото: Город55

Улов при этом должен быть определенного размера. Норма для щуки — 30 см, для судака — 33 см, для леща — 26 см, для язя — 25 см. Если улов оказался больше по длине, то рыбаку нужно вернуть его в водоем.

Ранее Город55 писал о двух рыбаках, которые грубо нарушили закон. Они посягнули на занесенных в Красную книгу сибирских осетров, а также другие ценные виды. Компания обосновалась на Иртыше, но уйти с места преступления у них не получилось. Для ловли использовалась моторная лодка и плавная донная сесть.

До этого был опубликован список рыбных мест Омской области. В нем содержится информация как о реках, так и об озерах. Где и какую рыбу можно выловить — в другом материале Города55.

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