Омич поймал пятикилограммового сазана на набережной Оми в черте города

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Омич поймал крупного сазана во время рыбалки на берегу Оми, рыба попала на крючок в черте города, ее вес составил 5,3 килограмма. Фотографией улова мужчина поделился на своей странице ВКонтакте.
«Второй день отпуска! Сегодня пол дня ушло на переобувку колес. И после обеда я на рыбалку. Четкая поклевка, 20 минут катал золотую рыбку. Майские праздники — готовьтесь к сазану на мангале. Сынулик в восторге от такой рыбки, для него это все необычно. Растет мой рыбачок», — написал омич.
Мужчина работает в компании «Недвижимость. Эксперт. Омск», коллеги разделили с ним эмоции от удачной рыбалки и поздравили с крупным уловом.