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Published Сегодня, 14:23

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Updated Сегодня, 14:23

Омич поймал крупного сазана на набережной Оми

Омич поймал пятикилограммового сазана на набережной Оми в черте города

19 апреля 2024, 14:23
Фото: 1MI

Омич поймал крупного сазана на набережной Оми

Омич поймал крупного сазана во время весенней рыбалки на берегу Оми, вес рыбы составил 5,3 килограмм.

Омич поймал крупного сазана во время рыбалки на берегу Оми, рыба попала на крючок в черте города, ее вес составил 5,3 килограмма. Фотографией улова мужчина поделился на своей странице ВКонтакте.

«Второй день отпуска! Сегодня пол дня ушло на переобувку колес. И после обеда я на рыбалку. Четкая поклевка, 20 минут катал золотую рыбку. Майские праздники — готовьтесь к сазану на мангале. Сынулик в восторге от такой рыбки, для него это все необычно. Растет мой рыбачок», — написал омич.

Мужчина работает в компании «Недвижимость. Эксперт. Омск», коллеги разделили с ним эмоции от удачной рыбалки и поздравили с крупным уловом.

Фото: Скриншот / Недвижимость. Эксперт. Омск
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Рыбалка#Рыбак#Новости#Рыба#Улов#Хищная рыба#Рыбаки#Весенняя рыбалка
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