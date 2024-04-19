Не проехать. Вечером пятницы пробки на омских дорогах достигли 9 баллов

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В вечерний час-пик омские дороги сковали километровые пробки, по данным приложения «Яндекс Карты», заторы на многих городских магистралях достигли 9 баллов. Наиболее сложные ситуации сейчас на центральных улицах и в Нефтяниках.
Пятничным вечером в пробки попали водители, которые решили проложить маршрут через улицы Гагарина, Ленина, Шебалдина и проспект Карла Маркса. Заторы также наблюдаются на пересечении улиц Булатова и Герцена, Орджоникидзе и Интернациональной, Масленникова и Пушкина.
На левобережье проблемы с движением образовались на улицах 3-й Енисейской, Конева и Волгоградской. Из-за ДТП пробка возникла на улице Лукашевича. В Советском округе сейчас трудная ситуация на проспектах Королева, Мира и Менделеева, а также улице Заозерной и Красноярском тракте.