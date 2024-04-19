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В вечерний час-пик пробки на омских дорогах достигли 9 баллов

Не проехать. Вечером пятницы пробки на омских дорогах достигли 9 баллов

19 апреля 2024, 12:19
Фото: 1MI

В вечерний час-пик пробки на омских дорогах достигли 9 баллов

Вечером в преддверии выходных городские магистрали, традиционно, погрязли в пробках, наиболее сложные ситуации сейчас на центральных улицах и в Нефтяниках.

В вечерний час-пик омские дороги сковали километровые пробки, по данным приложения «Яндекс Карты», заторы на многих городских магистралях достигли 9 баллов. Наиболее сложные ситуации сейчас на центральных улицах и в Нефтяниках.

Пятничным вечером в пробки попали водители, которые решили проложить маршрут через улицы Гагарина, Ленина, Шебалдина и проспект Карла Маркса. Заторы также наблюдаются на пересечении улиц Булатова и Герцена, Орджоникидзе и Интернациональной, Масленникова и Пушкина.

На левобережье проблемы с движением образовались на улицах 3-й Енисейской, Конева и Волгоградской. Из-за ДТП пробка возникла на улице Лукашевича. В Советском округе сейчас трудная ситуация на проспектах Королева, Мира и Менделеева, а также улице Заозерной и Красноярском тракте.

Фото: Скриншот / Яндекс Пробки
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#Анастасия Баянова#Дороги#Пробки#Омск#Омская область#Новости#Дорога#Затор на дороге#Дорожное движение#Заторы#Пробка#Яндекс Пробки#Дорожные пробки
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