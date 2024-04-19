Не проехать. Вечером пятницы пробки на омских дорогах достигли 9 баллов

На левобережье проблемы с движением образовались на улицах 3-й Енисейской, Конева и Волгоградской. Из-за ДТП пробка возникла на улице Лукашевича. В Советском округе сейчас трудная ситуация на проспектах Королева, Мира и Менделеева, а также улице Заозерной и Красноярском тракте.