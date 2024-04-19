Мусор и обшарпанные стены. Для столетней двухэтажки в центре Омска ищут арендаторов

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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ТУ Росимущества в Омской области ищет арендаторов для двухэтажного здания, расположенного на Карла Маркса, 11. Оно было построено в 1910 году и признано объектом культурного наследия «Казарма 11-й стрелковой артиллерийской бригады».
В аренду отдельно сдают два помещения. Первое — площадью 956,3 кв. м находится на первом этаже. Месяц аренды обойдется минимум в 252,5 тысяч рублей, за год набежит свыше 3 млн рублей. Состояние этого помещения оставляет желать лучшего: без ремонта будущему арендатору явно не обойтись.
Еще одно помещение площадью 490,2 кв. м расположено на втором этаже административного здания. Ежемесячный арендный платеж составит не менее 133 тысяч рублей (за год — около 1,6 млн рублей). Договор аренды по обоим лотам собираются заключить на 20 лет.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о памятниках архитекторы, которые отремонтируют в 2024 году. Все они построены в 1900–1910-е годы.