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Двухэтажное здание на Карла Маркса, 11

Мусор и обшарпанные стены. Для столетней двухэтажки в центре Омска ищут арендаторов

19 апреля 2024, 07:05
Фото: yandex.ru/maps
Двухэтажное здание на Карла Маркса, 11

Столетнюю обшарпанную двухэтажку в центре Омска сдадут в аренду на 20 лет

Здание 1910 года постройки относится к объектам культурного наследия регионального значения.

ТУ Росимущества в Омской области ищет арендаторов для двухэтажного здания, расположенного на Карла Маркса, 11. Оно было построено в 1910 году и признано объектом культурного наследия «Казарма 11-й стрелковой артиллерийской бригады».

В аренду отдельно сдают два помещения. Первое — площадью 956,3 кв. м находится на первом этаже. Месяц аренды обойдется минимум в 252,5 тысяч рублей, за год набежит свыше 3 млн рублей. Состояние этого помещения оставляет желать лучшего: без ремонта будущему арендатору явно не обойтись.

Сдаваемое в аренду помещениеСдаваемое в аренду помещение
Сдаваемое в аренду помещениеСдаваемое в аренду помещение
Сдаваемое в аренду помещениеСдаваемое в аренду помещение
Сдаваемое в аренду помещение
Фото: ГИС Торги

Еще одно помещение площадью 490,2 кв. м расположено на втором этаже административного здания. Ежемесячный арендный платеж составит не менее 133 тысяч рублей (за год — около 1,6 млн рублей). Договор аренды по обоим лотам собираются заключить на 20 лет.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о памятниках архитекторы, которые отремонтируют в 2024 году. Все они построены в 1900–1910-е годы.

В минкульте рассказали, какие памятники архитектуры отремонтируют в Омске в этом году
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#Юлия Истомина#Омск#Аренда#Торги#Новости#Историческое здание#Росимущество#Объект культурного наследия
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