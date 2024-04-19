Мусор и обшарпанные стены. Для столетней двухэтажки в центре Омска ищут арендаторов

Еще одно помещение площадью 490,2 кв. м расположено на втором этаже административного здания. Ежемесячный арендный платеж составит не менее 133 тысяч рублей (за год — около 1,6 млн рублей). Договор аренды по обоим лотам собираются заключить на 20 лет.