Мэр Омска Сергей Шелест встретился с участником СВО с позывным Белый Соболь

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Мэр Омска Сергей Шелест познакомился с участником спецоперации с позывным Белый Соболь. Омич Валерий ведет страницу в ВКонтакте, где насчитывается больше 8 тысяч подписчиков.
«Цельный, умный человек, настоящий патриот. Пошел на СВО добровольно, узнав, что лучшему другу прислали повестку, не смог остаться в стороне. Проходил боевое слаживание на базе Омского автобронетанкового инженерного института в Черемушках, попал в мотострелки, участвовал в ряде тяжелых боестолкновений, обеспечивал защиту освобожденных территорий», — рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.
Шелест пожелал Валерию и другим бойцам сил, здоровья, крепости духа и скорейшего возвращения домой.