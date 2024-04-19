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Мэр Омска Сергей Шелест встретился с участником СВО с позывным Белый Соболь

Мэр Омска Сергей Шелест встретился с участником СВО с позывным Белый Соболь

19 апреля 2024, 13:05
Фото: Сергей Сапоцкий
Градоначальник познакомился с участником спецоперации, который ведет блог с более чем 8 тысячами подписчиков.

Мэр Омска Сергей Шелест познакомился с участником спецоперации с позывным Белый Соболь. Омич Валерий ведет страницу в ВКонтакте, где насчитывается больше 8 тысяч подписчиков.

«Цельный, умный человек, настоящий патриот. Пошел на СВО добровольно, узнав, что лучшему другу прислали повестку, не смог остаться в стороне. Проходил боевое слаживание на базе Омского автобронетанкового инженерного института в Черемушках, попал в мотострелки, участвовал в ряде тяжелых боестолкновений, обеспечивал защиту освобожденных территорий», — рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.

Шелест пожелал Валерию и другим бойцам сил, здоровья, крепости духа и скорейшего возвращения домой.

Фото: Сергей Сапоцкий
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