Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

В Омске два приятеля-садовода украли с чужого участка емкости для воды

Два омича-садовода украли с чужого участка емкости для воды и попались полиции

19 апреля 2024, 10:04

В Омске два приятеля-садовода украли с чужого участка емкости для воды

С заявлением о краже в полицию обратился 55-летний садовод, он рассказал, что с его участка пропало имущество, похитителей оперативно удалось найти.

В полицию с заявлением о краже обратился 55-лтений садовод. Он рассказал правоохранителям, что с его участка пропали железная бочка и чугунная ванна для хранения воды. Мужчина оценил ущерб в 5 000 рублей.

Сотрудникам отдела полиции № 11 быстро удалось установить личности похитителей. Ими оказались приятели-садоводы из соседнего садоводческого товарищества «Ромашка». Украденные вещи они сдали в ломбард и выручили за них 2000 рублей, которые после потратили на алкоголь.

Омичей задержали, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Теперь мужчинам грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе омского УМВД.

В Омской области мужчина украл из гаража соседа машину, чтобы съездить к знакомой
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Кража#Омск#Омская область#Наказание#Новости#Садовод#Сад#Кражи#Садовое товарищество#Имущественная кража
Подпишитесь
В правительстве Омской области произошла громкая отставка
Сегодня, 10:41
Прокуратура подала в суд из-за 100-рублевых перерасчетов после аварий на омских ТЭЦ
Сегодня, 06:32
Оставил след в Омске. Признанный мертвым немецкий миллиардер был замечен в Сибири
Сегодня, 08:38
От 10 до 100 тысяч. В Омской области выплатят компенсацию пострадавшим от паводка
Сегодня, 05:33
Министр обороны Сергей Шойгу посетил «Омсктрансмаш» и бронетанковый институт
Сегодня, 05:50
Не обслуживались долгое время. В Омске отменят 15 маршрутов общественного транспорта
Сегодня, 05:19
"