Два омича-садовода украли с чужого участка емкости для воды и попались полиции

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В полицию с заявлением о краже обратился 55-лтений садовод. Он рассказал правоохранителям, что с его участка пропали железная бочка и чугунная ванна для хранения воды. Мужчина оценил ущерб в 5 000 рублей.
Сотрудникам отдела полиции № 11 быстро удалось установить личности похитителей. Ими оказались приятели-садоводы из соседнего садоводческого товарищества «Ромашка». Украденные вещи они сдали в ломбард и выручили за них 2000 рублей, которые после потратили на алкоголь.
Омичей задержали, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Теперь мужчинам грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе омского УМВД.