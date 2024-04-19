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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Агент Жафярова прокомментировал слухи об уходе хоккеиста из «Авангарда»

Агент хоккеиста Дамира Жафярова прокомментировал слухи об уходе игрока из «Авангарда»

19 апреля 2024, 13:04
Фото: ХК «Авангард»

Агент Жафярова прокомментировал слухи об уходе хоккеиста из «Авангарда»

По словам агента Шуми Бабаева, нападающий Дамир Жафяров в первую очередь ждет предложения от Омска.

Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал возможный переход нападающего «Авангарда» Дамира Жафярова в «Торпедо». Соглашение хоккеиста с омским клубом действует до 30 апреля 2024 года, далее он выходит на рынок неограниченно свободных агентов.

«В первую очередь мы ждем предложения от Омска, а дальше будем рассматривать все остальное. В „Авангарде“ его все устроило», — передает слова Бабаева «Чемпионат».

30-летний Дамир Жафяров перешел в «Авангард» из «Ак Барса» по ходу нынешнего сезона, он успел провести 25 матчей за омскую команду, набрав в них 15 (4+11) очков.

Напомним, недавно в сети появилась информация, что омский клуб покидает нападающий Валентин Пьянов. Однако, как оказалось позже, пока это не более чем слухи.

Стало известно о вероятном уходе форварда Пьянова из омского «Авангарда»
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