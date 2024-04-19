Агент хоккеиста Дамира Жафярова прокомментировал слухи об уходе игрока из «Авангарда»

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Хоккейный агент Шуми Бабаев прокомментировал возможный переход нападающего «Авангарда» Дамира Жафярова в «Торпедо». Соглашение хоккеиста с омским клубом действует до 30 апреля 2024 года, далее он выходит на рынок неограниченно свободных агентов.
«В первую очередь мы ждем предложения от Омска, а дальше будем рассматривать все остальное. В „Авангарде“ его все устроило», — передает слова Бабаева «Чемпионат».
30-летний Дамир Жафяров перешел в «Авангард» из «Ак Барса» по ходу нынешнего сезона, он успел провести 25 матчей за омскую команду, набрав в них 15 (4+11) очков.
Напомним, недавно в сети появилась информация, что омский клуб покидает нападающий Валентин Пьянов. Однако, как оказалось позже, пока это не более чем слухи.