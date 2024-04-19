323 дня: Ольга Боровская заняла свое место в рейтинге кураторов омской информполитики

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Сегодня, 19 апреля, стало известно об уходе из министерства внутренней политики Омской области заместителя главы ведомства Ольги Боровской. Чиновница отвечала за информационную политику. Это направление изначально курировалось Главным управлением по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (ГУПТР), переименованным в 2013 году в ГУИП и присоединенным в 2019 году к министерству региональной политики и массовых коммуникаций (с 2024 года — министерству внутренней политики).
В общей сложности на постах начальника ГУПТР (ГУИП) и заместителя главы МРП (МВП) сменилось уже 8 человек. Их рейтинг по продолжительности исполнения полномочий выглядит так:
* Ярослав Лесовский — 859 дней;
* Татьяна Тренина — 817 дней;
* Станислав Сумароков — 622 дня;
* Сергей Корабельников — 560 дней;
* Олеся Потапова — 489 дней;
* Анастасия Гуливатенко — 398 дней;
* Андрей Ткачук — 349 дней;
* Ольга Боровская — 323 дня.
Таким образом, Боровская пробыла на посту куратора региональной информационной политики меньше любого другого чиновника. Напомним: она остается работать в правительстве в качестве советника губернатора Виталия Хоценко.
По неофициальным данным, список кураторов информационной политики может пополнить Ольга Колесник, замдиректора «12-го канала» и жена министра спорта.