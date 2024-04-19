323 дня: Ольга Боровская заняла свое место в рейтинге кураторов омской информполитики

Сегодня, 19 апреля, стало известно об уходе из министерства внутренней политики Омской области заместителя главы ведомства Ольги Боровской. Чиновница отвечала за информационную политику. Это направление изначально курировалось Главным управлением по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (ГУПТР), переименованным в 2013 году в ГУИП и присоединенным в 2019 году к министерству региональной политики и массовых коммуникаций (с 2024 года — министерству внутренней политики).