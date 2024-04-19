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Ольга Боровская

323 дня: Ольга Боровская заняла свое место в рейтинге кураторов омской информполитики

19 апреля 2024, 11:52
Фото: Александр Румянцев
Ольга Боровская

Ольга Боровская стала последней в рейтинге кураторов омской информполитики

Дольше всех на этом посту продержался Ярослав Лесовский.

Сегодня, 19 апреля, стало известно об уходе из министерства внутренней политики Омской области заместителя главы ведомства Ольги Боровской. Чиновница отвечала за информационную политику. Это направление изначально курировалось Главным управлением по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (ГУПТР), переименованным в 2013 году в ГУИП и присоединенным в 2019 году к министерству региональной политики и массовых коммуникаций (с 2024 года — министерству внутренней политики).

В общей сложности на постах начальника ГУПТР (ГУИП) и заместителя главы МРП (МВП) сменилось уже 8 человек. Их рейтинг по продолжительности исполнения полномочий выглядит так:

* Ярослав Лесовский — 859 дней;

* Татьяна Тренина — 817 дней;

* Станислав Сумароков — 622 дня;

* Сергей Корабельников — 560 дней;

* Олеся Потапова — 489 дней;

* Анастасия Гуливатенко — 398 дней;

* Андрей Ткачук — 349 дней;

* Ольга Боровская — 323 дня.

Таким образом, Боровская пробыла на посту куратора региональной информационной политики меньше любого другого чиновника. Напомним: она остается работать в правительстве в качестве советника губернатора Виталия Хоценко.

По неофициальным данным, список кураторов информационной политики может пополнить Ольга Колесник, замдиректора «12-го канала» и жена министра спорта.

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#Николай Эйхвальд#Политика#Новости#Ольга Боровская#Министерство внутренней политики#ГУИП
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