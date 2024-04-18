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В Роспотребнадзоре рассказали, какую воду пьют омичи во время паводка

В омском Роспотребнадзоре рассказали о состоянии питьевой воды во время паводка

18 апреля 2024, 10:37
Фото: 1MI

В Роспотребнадзоре рассказали, какую воду пьют омичи во время паводка

В период паводка ведомство уделяет особое внимание качеству питьевой воды, ее мониторинг проводится ежедневно, пока опасных веществ в жидкости зафиксировано не было.

Региональное управление Роспотребнадзора продолжает следить за состоянием питьевой воды в Омской области. Ее исследования, начиная с 27 марта, проводятся ежедневно.

Так, из источников питьевого водоснабжения и разводящей сети отобрано уже 80 проб. 15 взяты из поверхностных и подземных водоисточников, остальные 65 проб — из разводящей сети. Ни в одной пробе не было обнаружено опасных веществ, они соответствуют норме по микробиологическим и вирусологическим показателям.

Ситуация с качеством воды продолжает находиться на особом контроле, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

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#Анастасия Баянова#Качество#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Горячая вода#Водоснабжение#Новости#Вода#Холодная вода#Питьевая вода#Управление Роспотребнадзора#Контроль качества воды
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