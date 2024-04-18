В омском Роспотребнадзоре рассказали о состоянии питьевой воды во время паводка

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Региональное управление Роспотребнадзора продолжает следить за состоянием питьевой воды в Омской области. Ее исследования, начиная с 27 марта, проводятся ежедневно.
Так, из источников питьевого водоснабжения и разводящей сети отобрано уже 80 проб. 15 взяты из поверхностных и подземных водоисточников, остальные 65 проб — из разводящей сети. Ни в одной пробе не было обнаружено опасных веществ, они соответствуют норме по микробиологическим и вирусологическим показателям.
Ситуация с качеством воды продолжает находиться на особом контроле, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.