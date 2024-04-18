В омском Роспотребнадзоре рассказали о состоянии питьевой воды во время паводка

Так, из источников питьевого водоснабжения и разводящей сети отобрано уже 80 проб. 15 взяты из поверхностных и подземных водоисточников, остальные 65 проб — из разводящей сети. Ни в одной пробе не было обнаружено опасных веществ, они соответствуют норме по микробиологическим и вирусологическим показателям.