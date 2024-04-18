Удобство, скорость и безопасность: Модульбанк внедрил B2B-переводы для компаний из РФ

Доступ к этим переводам есть у всех ИП и юрлиц, вне зависимости от действующего тарифа. B2B СБП — аналог банковских переводов по реквизитам, которыми обмениваются юрлица и ИП. Но в отличие от классических банковских переводов они доступны постоянно и работают моментально. Перевод делается, что называется, за пару кликов: контрагент присылает ссылку или QR-код для оплаты, предприниматель проходит по ссылке или сканирует QR-код, подтверждая платеж в личном кабинете своего банка.