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Удобство, скорость и безопасность: Модульбанк внедрил B2B-переводы для компаний из РФ

Удобство, скорость и безопасность: Модульбанк внедрил B2B-переводы для компаний из РФ

18 апреля 2024, 06:00
Фото: 1MI
В последние годы рынок банковских переводов в России претерпел значительные изменения. Адаптируясь к изменяющимся условиям, российские финансовые учреждения начали внедрять новые типы банковских переводов.

В быстрых и эффективных способах отправки и получения платежей сегодня нуждается не только бизнес, но и частные лица. Одна из очевидных задач — облегчение международных платежей в условиях антироссийских санкций. Обходя введенные ограничения, новые типы переводов могут повысить эффективность и скорость платежей россиян.

Важно также, что они включают более надёжные методы аутентификации и шифрования для исключения несанкционированного доступа к средствам (мошенничества). Помимо этого, усовершенствованные типы переводов поддерживают новые виды бизнеса (онлайн-торговлю, услуги доставки), где необходимы быстрые и надёжные способы оплаты.

Все это интегрируется с современными технологиями, такими как блокчейн или ИИ. Среди таких новшеств на рынке финуслуг — B2B-переводы в банках, доступные в режиме онлайн из любой точки мира. B2B-переводы обеспечивают возможность проведения международных платежей, они могут быть автоматизированы и интегрированы с бухгалтерскими и управленческими системами компаний.

Такие переводы позволяют сократить издержки на обработку платежей и обмен документами, являясь безопасными и предоставляя компаниям чёткое представление о состоянии их счетов и истории платежей.

Подобные переводы уже запустил целый ряд крупнейших российских банков в РФ (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк). Необанки также присоединяются к этой тенденции. Так, с начала апреля B2B-переводы через СБП стали доступны в Модульбанке (ранее здесь можно было вести расчеты по СБП исключительно между физлицами либо между физлицами и компаниями).

Доступ к этим переводам есть у всех ИП и юрлиц, вне зависимости от действующего тарифа. B2B СБП — аналог банковских переводов по реквизитам, которыми обмениваются юрлица и ИП. Но в отличие от классических банковских переводов они доступны постоянно и работают моментально. Перевод делается, что называется, за пару кликов: контрагент присылает ссылку или QR-код для оплаты, предприниматель проходит по ссылке или сканирует QR-код, подтверждая платеж в личном кабинете своего банка.

Директор по продуктам Модульбанка Евгения Васильева считает B2B-переводы через СБП большим шагом в развитии рынка. «Мы уже привыкли к мгновенным и круглосуточным переводам между физлицами, теперь такие же быстрые и комфортные переводы для расчетов с контрагентами доступны юридическим лицам и ИП», — комментирует эксперт.

Понятно, что рынок банковских переводов в России будет развиваться с учетом не только экономической, но и политической ситуации. Финучреждения станут и дальше адаптироваться к меняющимся условиям, разрабатывая новые способы осуществления переводов, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке и обеспечить его устойчивое развитие, несмотря на неизбежные сложности.

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