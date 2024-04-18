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Posted Сегодня, 18:18

Published Сегодня, 18:18

Modified Сегодня, 18:20

Updated Сегодня, 18:20

На сайтах бесплатных объявлений можно найти то, что действительно нужно, а также то, чего совсем не ожидаешь увидеть.

Топ самых странных и редких вещей, которые продают омичи в интернете

18 апреля 2024, 18:18
Фото: Город55
На сайтах бесплатных объявлений можно найти то, что действительно нужно, а также то, чего совсем не ожидаешь увидеть.
Продажей с рук чего-либо в интернете уже давно никого не удивишь. Но есть существенная разница в том, какую вещь продавать. На сайте бесплатных объявлений можно найти не только одежду и электронику! Взгляните на наш список самых необычных товаров, которые продают жители Омской области.

Якорь

Интересует? 36-килограммовое сокровище лежит в Старом Кировске. Продавец указывает, что якорь уже использовали, но он в хорошем состоянии. В описании указывается, что возможна пересылка в другие регионы. Любопытно только, во сколько она обойдется, а также кому понадобится поддержанный якорь с Авито. Быть может, он станет изюминкой у кого-нибудь в интерьере? Цена товара — 6 тыс рублей.

Фото: Сайт «Авито»

Печатная машинка

Девайс из прошлого стоит 6,5 тыс рублей. Его можно не только как декор использовать, а даже по назначению! Продавец заверяет, что печатная машинка исправна. По фотографиям видно, что буквы на кнопках слегка «пляшут», но все знаки читаемы.

У печатной машинки говорящее название — «Прогресс». Год выпуска не указывается в объявлении. Также неизвестно, сколько весит раритет. Но с таким «ноутбуком» вряд ли получится поработать удаленно в кофейне.

Фото: Сайт «Авито»

Янтарный самолет

Миниатюрный красивый самолетик сделан из смолы высшего качества с добавлением янтарной гальки. В объявлении сказано, что авторская вещица отлично впишется в любой интерьер. Также фигурка может пойти кому-то в качестве подарка. Ценители искусства и необычного должны по достоинству оценить поделку, уверен продавец.

Он заявляет, что этот янтарный самолет уникален, выполнен в единственном экземпляре вручную. Его продают за 3,7 тыс рублей.

Фото: Сайт «Авито»

Шариковые ручки

Девушка собрала коллекцию инструментов для письма. На фото не обыкновенные ручки с синим корпусом, а действительно необычные. У продавца есть даже ручка в виде танка, но для объявления сняты не все экземпляры.

В описании отмечается, что товар может стать отличным подарком. Указанная цена — 250 рублей.

Фото: Сайт «Авито»

Часы с Горбачевым

Омич готов продать желающим редкие наручные часы, выпущенные в честь визита М. С. Горбачева в Италию. Их произвели на Чистопольском часовом заводе в 1989 году. Торговая марка — «Восток».

Часы в серебряном цвете, корпус в хорошем состоянии, сообщается в описании. Редкий аксессуар продается за 7 тыс рублей.

Фото: Сайт «Авито»

До этого Город55 писал о продаже редкой машины — ГАЗ «Победа» 1958 года выпуска. Это первый массовый автомобиль в СССР. Читайте подробности в другом нашем материале по ссылке.

Раритет с 66-летней историей. В Омске продают «Победу» за 750 тысяч рублей
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#Алина Ясинская#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Россия#Развлечения#Новости#Объявление#Авито#Вещи#Необычное
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