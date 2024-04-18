Топ самых странных и редких вещей, которые продают омичи в интернете

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
Интересует? 36-килограммовое сокровище лежит в Старом Кировске. Продавец указывает, что якорь уже использовали, но он в хорошем состоянии. В описании указывается, что возможна пересылка в другие регионы. Любопытно только, во сколько она обойдется, а также кому понадобится поддержанный якорь с Авито. Быть может, он станет изюминкой у кого-нибудь в интерьере? Цена товара — 6 тыс рублей.
Девайс из прошлого стоит 6,5 тыс рублей. Его можно не только как декор использовать, а даже по назначению! Продавец заверяет, что печатная машинка исправна. По фотографиям видно, что буквы на кнопках слегка «пляшут», но все знаки читаемы.
У печатной машинки говорящее название — «Прогресс». Год выпуска не указывается в объявлении. Также неизвестно, сколько весит раритет. Но с таким «ноутбуком» вряд ли получится поработать удаленно в кофейне.
Миниатюрный красивый самолетик сделан из смолы высшего качества с добавлением янтарной гальки. В объявлении сказано, что авторская вещица отлично впишется в любой интерьер. Также фигурка может пойти кому-то в качестве подарка. Ценители искусства и необычного должны по достоинству оценить поделку, уверен продавец.
Он заявляет, что этот янтарный самолет уникален, выполнен в единственном экземпляре вручную. Его продают за 3,7 тыс рублей.
Девушка собрала коллекцию инструментов для письма. На фото не обыкновенные ручки с синим корпусом, а действительно необычные. У продавца есть даже ручка в виде танка, но для объявления сняты не все экземпляры.
В описании отмечается, что товар может стать отличным подарком. Указанная цена — 250 рублей.
Омич готов продать желающим редкие наручные часы, выпущенные в честь визита М. С. Горбачева в Италию. Их произвели на Чистопольском часовом заводе в 1989 году. Торговая марка — «Восток».
Часы в серебряном цвете, корпус в хорошем состоянии, сообщается в описании. Редкий аксессуар продается за 7 тыс рублей.
До этого Город55 писал о продаже редкой машины — ГАЗ «Победа» 1958 года выпуска. Это первый массовый автомобиль в СССР. Читайте подробности в другом нашем материале по ссылке.