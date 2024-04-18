Топ самых странных и редких вещей, которые продают омичи в интернете

Интересует? 36-килограммовое сокровище лежит в Старом Кировске. Продавец указывает, что якорь уже использовали, но он в хорошем состоянии. В описании указывается, что возможна пересылка в другие регионы. Любопытно только, во сколько она обойдется, а также кому понадобится поддержанный якорь с Авито. Быть может, он станет изюминкой у кого-нибудь в интерьере? Цена товара — 6 тыс рублей.