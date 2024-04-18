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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Винодельческие компании объяснили, почему собираются менять цены.

Стало известно, с какого момента подорожает вино в России

18 апреля 2024, 11:14
Фото: Город55
Винодельческие компании объяснили, почему собираются менять цены.
Со следующего месяца подорожает вино. Цены планируют поднять минимум на 7%. Об этом объявили представители «Абрау-Дюрсо», а также еще девять российских виноделов.

Максимальный рост цен на вино составит 35%. Дистрибьюторам и продавцам объясняют, что подорожание вина связано с трехкратным ростом акцизов с мая 2024 года. В документах «Абрау-Дюрсо» указано, что будут повышены цены на 15 позиций. О соответствующем разосланном письме сообщает РБК. Стоимость вина в 2024 году изменится уже 13 мая.

Подорожание вина в 2024 году

В следующем месяце ожидается подорожание алкоголя «Абрау-Дюрсо»:

  • Игристое вино «Империал» — на 33-35%
  • «Русское шампанское „Кошерное“» — на 18%
  • «Русское шампанское» — на 7%
  • «Русское шампанское „Резерв“»,
  • Игристые вина «Виктор Дравиньи», «Ведерниковъ» — на 8%
  • Настойка «7 овощей» — на 8%
  • Джин «7 трав» — на 15%
  • Сидр «Абрау-Дюрсо» — на 15%
  • Коньяк «Абрау 1870» — на 10%

Кроме того, одна из крупнейших российских винодельческих компаний собирается повысить цены на безалкогольную продукцию. В этом числе:

  • «Абрау Индиан Тоник» — на 13%
  • Детское шампанское «Джуниор» — на 10%
  • Безалкогольное игристое «Абрау Лайт» — на 5%

Почему дорожает вино в 2024 году

Представители «Абрау-Дюрсо» говорят о том, что рост цен связан с изменением ставок акциза, повышение стоимости основных и вспомогательных материалов производства, комплектующих и транспортных расходов. В компании официально подтвердили рост цен на вино и другую продукцию. Влияние общеэкономических факторов и повышение ставки долгового финансирования приводят к тому, что компания вынуждена менять ценовую политику. К слову, соответствующие изменения происходят впервые за последние два года.

Виноделы России массово поднимают цены

Этой весной собираются повышать стоимость вина еще несколько компаний. О своих планах рассказали российские виноделы:

  • «Кубань-Вино»
  • «Цимлянские вина»
  • «Союз-Вино» (бренды La petite perle, Zelёnaya dolina)
  • Винный дом «Фотисаль» (Agora, «Сокровища Крыма»)
  • «Золотая балка» («Балаклава»)
  • И другие

При этом компании постараются изменить цены таким образом, чтобы покупатель почувствовал это в наименьшей степени.

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#Алина Ясинская#Общество#Экономика#Омская область#Россия#Алкоголь#Алкогольная продукция#Рост цен#Новости#Вино#Виноделие#Алкогольный рынок
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