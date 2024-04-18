Стало известно, с какого момента подорожает вино в России

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Максимальный рост цен на вино составит 35%. Дистрибьюторам и продавцам объясняют, что подорожание вина связано с трехкратным ростом акцизов с мая 2024 года. В документах «Абрау-Дюрсо» указано, что будут повышены цены на 15 позиций. О соответствующем разосланном письме сообщает РБК. Стоимость вина в 2024 году изменится уже 13 мая.
В следующем месяце ожидается подорожание алкоголя «Абрау-Дюрсо»:
Кроме того, одна из крупнейших российских винодельческих компаний собирается повысить цены на безалкогольную продукцию. В этом числе:
Представители «Абрау-Дюрсо» говорят о том, что рост цен связан с изменением ставок акциза, повышение стоимости основных и вспомогательных материалов производства, комплектующих и транспортных расходов. В компании официально подтвердили рост цен на вино и другую продукцию. Влияние общеэкономических факторов и повышение ставки долгового финансирования приводят к тому, что компания вынуждена менять ценовую политику. К слову, соответствующие изменения происходят впервые за последние два года.
Этой весной собираются повышать стоимость вина еще несколько компаний. О своих планах рассказали российские виноделы:
При этом компании постараются изменить цены таким образом, чтобы покупатель почувствовал это в наименьшей степени.