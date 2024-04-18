Стало известно, с какого момента подорожает вино в России

Представители «Абрау-Дюрсо» говорят о том, что рост цен связан с изменением ставок акциза, повышение стоимости основных и вспомогательных материалов производства, комплектующих и транспортных расходов. В компании официально подтвердили рост цен на вино и другую продукцию. Влияние общеэкономических факторов и повышение ставки долгового финансирования приводят к тому, что компания вынуждена менять ценовую политику. К слову, соответствующие изменения происходят впервые за последние два года.