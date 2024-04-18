Сбер и правительство Москвы объявили о сотрудничестве в сфере ИИ

Московский мэр назвал проект «Школа 21» замечательным и духоподъёмным, подчеркнув, что курсы имеют серьезное отличие от обычных курсов повышения квалификации. Мэр столицы указал: Сбербанк — крупнейший банк страны, который представляет собой не просто финансовую корпорацию, а локомотив развития цифровой культуры, искусственного интеллекта, новейших технологий. Деятельность банка в самых различных отраслях, по словам Собянина, вызывает уважение. С учётом того, что такие технологии привлекают для применения во всех сферах, это, конечно, значит очень многое для развития города и для конкурентности страны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.