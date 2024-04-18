Сбер и правительство Москвы объявили о сотрудничестве в сфере ИИ

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
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Updated Сегодня, 14:47
Подписанное московским правительством и Сбербанком соглашение о взаимодействии в сфере искусственного интеллекта направлено на развитие стратегического партнерства между сторонами.
Основная цель программы состоит в повышении квалификации педагогов в области искусственного интеллекта через практические занятия. Это обучение обеспечит преподавателям необходимые навыки для интеграции ИИ в учебный процесс и поможет разработать практические кейсы применения искусственного интеллекта в сфере профессионального образования, информирует «Российская газета».
Комментируя соглашение, Герман Греф отметил успешное сотрудничество Сбербанка с московским правительством и выразил уверенность в эффективности новой программы. Он подчеркнул, что в этом сотрудничестве была создана новая платформа, опирающаяся исключительно на отечественные решения, не зависящие от импорта.
С момента открытия первой «Школы 21», напомнил президент Сбера, здесь воспитали тысячи студентов, демонстрирующих готовность к жизни в новых условиях. В дальнейшем, по прогнозам Грефа, создатели проекта продолжат помогать людям жить в согласии с новыми технологиями. В связи с этим он призвал развивать в детях чувство уверенности при использовании технологий.
На первом этапе 200 преподавателей столичных колледжей, где готовят специалистов для IT-отрасли, пройдут две образовательные программы в кампусе «Школы 21» в Москве. Первая сотня участников уже завершает программу по искусственному интеллекту.
Сергей Собянин, со своей стороны, напомнил о лидерстве Москвы во внедрении искусственного интеллекта и цифровизации в различных отраслях, включая образование, здравоохранение, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство. Он выразил уверенность в том, что соглашение с Сбербанком стимулирует развитие взаимодействия и создание инновационных проектов.
Московский мэр назвал проект «Школа 21» замечательным и духоподъёмным, подчеркнув, что курсы имеют серьезное отличие от обычных курсов повышения квалификации. Мэр столицы указал: Сбербанк — крупнейший банк страны, который представляет собой не просто финансовую корпорацию, а локомотив развития цифровой культуры, искусственного интеллекта, новейших технологий. Деятельность банка в самых различных отраслях, по словам Собянина, вызывает уважение. С учётом того, что такие технологии привлекают для применения во всех сферах, это, конечно, значит очень многое для развития города и для конкурентности страны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.