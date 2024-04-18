Ребенок в больнице. 7-летний школьник перебегал дорогу и попал под колеса иномарки

В Омске на Лукашевича иномарка сбила 7-летнего школьника, перебегавшего дорогу

ДТП произошло в районе дома 11/2 на улице Лукашевича. У пострадавшего мальчика оказались проблемы со слухом. Также ребенок не смог точно сказать, где он проживает.