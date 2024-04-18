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место ДТП

Ребенок в больнице. 7-летний школьник перебегал дорогу и попал под колеса иномарки

18 апреля 2024, 03:07
Фото: УМВД России по Омской области
место ДТП

В Омске на Лукашевича иномарка сбила 7-летнего школьника, перебегавшего дорогу

ДТП произошло в районе дома 11/2 на улице Лукашевича. У пострадавшего мальчика оказались проблемы со слухом. Также ребенок не смог точно сказать, где он проживает.

Вчера, 17 апреля, около 7 часов вечера на улице Лукашевича иномарка сбила 7-летнего мальчика. Как стало известно Городу55, ребенок глухой и не может точно назвать свой домашний адрес.

Выяснилось, что 43-летний водитель автомобиля Toyota ехал по улице Лукашевича и в районе дома 11/2 сбил школьника, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Мальчику понадобилась медицинская помощь, и его забрали в больницу. В настоящее время проводится проверка по этому делу.

Ранее в городе Тара 36-летний водитель иномарки сбил 17-летнего пешехода, который шел по обочине дороги в попутном направлении. В результате происшествия подросток был доставлен в больницу.

Шел в темноте по краю дороги. В Таре водитель иномарки сбил 17-летнего подростка
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