Ребенок в больнице. 7-летний школьник перебегал дорогу и попал под колеса иномарки

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
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Updated Сегодня, 03:15
Вчера, 17 апреля, около 7 часов вечера на улице Лукашевича иномарка сбила 7-летнего мальчика. Как стало известно Городу55, ребенок глухой и не может точно назвать свой домашний адрес.
Выяснилось, что 43-летний водитель автомобиля Toyota ехал по улице Лукашевича и в районе дома 11/2 сбил школьника, который перебегал дорогу в неположенном месте.
Мальчику понадобилась медицинская помощь, и его забрали в больницу. В настоящее время проводится проверка по этому делу.
Ранее в городе Тара 36-летний водитель иномарки сбил 17-летнего пешехода, который шел по обочине дороги в попутном направлении. В результате происшествия подросток был доставлен в больницу.