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Published Сегодня, 05:24

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Updated Сегодня, 05:28

иллюстрация

Поездка закончилась ДТП. Пьяный омич решил прокатиться по ночному городу и угнал авто

18 апреля 2024, 05:24
Фото: Город55
иллюстрация

Пьяный омич угнал машину из шиномонтажки и врезался в стену частного дома

Пьяный омич угнал машину, чтобы покататься по ночному городу. Не справившись с управлением, он врезался в стену частного дома. Его задержали полицейские и завели 3 административных протокола и уголовное дело за угон.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что пьяный водитель ВАЗа не справился с управлением и въехал в стену частного дома на улице 22-го Декабря. Инцидент произошел около 12 часов ночи.

Оказалось, что за рулем автомобиля был 41-летний омич, у которого даже не было прав. Кроме того, машина была угнана с территории шиномонтажного предприятия на улице 1-й Казахстанской. Задержанный работал в соседней организации и знал, где хранятся ключи от оставленных на ремонт машин. Ночью, употребив алкоголь, он захотел прокатиться по городу.

В итоге владелец машины оценил материальный ущерб в 150 тысяч рублей с учетом поврежденных левого крыла, фары, бампера и капота. А на угонщика завели сразу три административных протокола: за управление авто без документов и страховки, а также за отказ от медосвидетельствования.

За угон автомобиля в отношении мужчины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. В полиции уточнили, что ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. По решению мирового судьи его арестовали на 10 суток за отказ от медосвидетельствования.

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