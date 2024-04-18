Поездка закончилась ДТП. Пьяный омич решил прокатиться по ночному городу и угнал авто

Оказалось, что за рулем автомобиля был 41-летний омич, у которого даже не было прав. Кроме того, машина была угнана с территории шиномонтажного предприятия на улице 1-й Казахстанской. Задержанный работал в соседней организации и знал, где хранятся ключи от оставленных на ремонт машин. Ночью, употребив алкоголь, он захотел прокатиться по городу.