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Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

У многих больше одного ребенка, но есть и те, кто недавно впервые стали отцами.

Подробности семейной жизни пап-хоккеистов омского «Авангарда»

18 апреля 2024, 11:16
Фото: Город55
У многих больше одного ребенка, но есть и те, кто недавно впервые стали отцами.
Заметили, что в омском «Авангарде» играет много отцов? В плотном рабочем графике хоккеисты находят время и посвящают его родным. Город55 рассказывает о «ястребах», у которых уже есть дети.

Рид Буше

У 30-летнего нападающего «Авангарда» недавно родился сын. Это уже третий ребенок в семье Буше. Хоккеист и его супруга Александрия назвали мальчика Хейзом Ноланом Буше.

Омский хоккейный клуб поддержал решение многодетного Буше отправиться к беременной жене. Спортсмен захотел присутствовать на родах. Он пропустил тогда матч, но руководство «Авангарда» отметило, что для команды на первом месте всегда стоит семья. К слову, ранее похожая ситуация была у Алексея Береглазова, который ждал ребенка.

Дамир Шарипзянов

Защитник и капитан «Авангарда» воспитывает двух детей — Даниара и Рэммилию. Хоккеист и его супруга Виолетта вместе больше 12 лет. Они сыграли свадьбу в 2021 году, а накануне торжества у них появился сын. Ему уже два года, а в июне исполняется три.

Пресс-служба хоккейного клуба рассказывает о важных событиях из личной жизни спортсменов и делится с болельщиками соответствующими фотографиями.

Фото: ХК «Авангард» Омск

Валентин Пьянов

Летом 2022 года у «ястреба» родился сын Лукьян. Это его первый ребенок. Тогда хоккеист играл еще за новосибирскую «Сибирь». Судьба свела Валентина с будущей супругой, когда ему было 20 лет. Наталья Тиктинская младше его на два года. Они вышли за рамки интернет-переписки и создали крепкую молодую семью.

Фото: ХК «Сибирь» (Новосибирская область)

Иван Телегин

У 32-летнего форварда было несколько попыток создать семью. Сейчас он женат на Марии Гончар. Они расписались в одном из самых красивых ЗАГСов страны — в подмосковной Барвихе. У супругов нет детей, но у самого Ивана уже есть. В первом гражданском браке у Телегина родился сын, а после появилась дочь от певицы Пелагеи, с которой спортсмен официально заключал союз.

Роман Абросимов

29-летний защитник «Авангарда» воспитывает сына. Он родился в июле 2023 года. Мальчику дали имя Демид. Хоккеист жена на Юлии Абросимовой, которая также тесно связана со спортом. Более того, она является мастером спорта России по карате и кандидатом в мастера спорта по кикбоксингу.

Кстати, совсем недавно лучший ассистент омского «Авангарда» Владимир Ткачев также стал отцом. Два дня назад супруга Виктория родила мальчика. Пара выбрала имя Владимир.

Назвали как папу. Лучший ассистент омского «Авангарда» Владимир Ткачев стал отцом
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#Алина Ясинская#Спорт#Хоккей#Авангард#ХК Авангард#Омск#Омская область#Россия#Семья#Новости#Авангард хоккей#Многодетная семья
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