Подробности семейной жизни пап-хоккеистов омского «Авангарда»

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
У 30-летнего нападающего «Авангарда» недавно родился сын. Это уже третий ребенок в семье Буше. Хоккеист и его супруга Александрия назвали мальчика Хейзом Ноланом Буше.
Омский хоккейный клуб поддержал решение многодетного Буше отправиться к беременной жене. Спортсмен захотел присутствовать на родах. Он пропустил тогда матч, но руководство «Авангарда» отметило, что для команды на первом месте всегда стоит семья. К слову, ранее похожая ситуация была у Алексея Береглазова, который ждал ребенка.
Защитник и капитан «Авангарда» воспитывает двух детей — Даниара и Рэммилию. Хоккеист и его супруга Виолетта вместе больше 12 лет. Они сыграли свадьбу в 2021 году, а накануне торжества у них появился сын. Ему уже два года, а в июне исполняется три.
Пресс-служба хоккейного клуба рассказывает о важных событиях из личной жизни спортсменов и делится с болельщиками соответствующими фотографиями.
Летом 2022 года у «ястреба» родился сын Лукьян. Это его первый ребенок. Тогда хоккеист играл еще за новосибирскую «Сибирь». Судьба свела Валентина с будущей супругой, когда ему было 20 лет. Наталья Тиктинская младше его на два года. Они вышли за рамки интернет-переписки и создали крепкую молодую семью.
У 32-летнего форварда было несколько попыток создать семью. Сейчас он женат на Марии Гончар. Они расписались в одном из самых красивых ЗАГСов страны — в подмосковной Барвихе. У супругов нет детей, но у самого Ивана уже есть. В первом гражданском браке у Телегина родился сын, а после появилась дочь от певицы Пелагеи, с которой спортсмен официально заключал союз.
29-летний защитник «Авангарда» воспитывает сына. Он родился в июле 2023 года. Мальчику дали имя Демид. Хоккеист жена на Юлии Абросимовой, которая также тесно связана со спортом. Более того, она является мастером спорта России по карате и кандидатом в мастера спорта по кикбоксингу.
Кстати, совсем недавно лучший ассистент омского «Авангарда» Владимир Ткачев также стал отцом. Два дня назад супруга Виктория родила мальчика. Пара выбрала имя Владимир.