Подробности семейной жизни пап-хоккеистов омского «Авангарда»

У 32-летнего форварда было несколько попыток создать семью. Сейчас он женат на Марии Гончар. Они расписались в одном из самых красивых ЗАГСов страны — в подмосковной Барвихе. У супругов нет детей, но у самого Ивана уже есть. В первом гражданском браке у Телегина родился сын, а после появилась дочь от певицы Пелагеи, с которой спортсмен официально заключал союз.