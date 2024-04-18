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Омские силовики провели обыск и изъяли документы в депархе мэрии

18 апреля 2024, 06:24
Фото: 1MI
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В полиции в настоящее время расследуют уголовное дело о «Халатности».

В департаменте архитектуры и градостроительства омской мэрии во вторник, 16 апреля, прошли обыски. Силовики изъяли в департаменте документы.

В СУ СКР по Омской области нашему изданию прокомментировали информацию об обысках.

«Уголовное дело расследуется по статье „Халатность“. Возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц администрации города Омска», — сообщили в ведомстве.

Ранее Город55 сообщал, что следком начал проверку из-за строительства жилого комплекса «Мирапорт» на улице Пригородной. Работы проводит компания «Причал 55». В доме на Пригородной 23/2 пошла трещина по стене, здание находится рядом со строительной площадкой. Разрешение на новую стройку выдал департамент архитектуры и градостроительства в декабре 2023 года. Его подписала врио директора Татьяна Фролова.

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#Евгений Игишев#Общество#Полиция#Омск#Уголовное дело#Документы#Градостроительство#Халатность#Архитектура#Обыск#СКР#Силовики
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