Омские силовики провели обыск и изъяли документы в депархе мэрии

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В департаменте архитектуры и градостроительства омской мэрии во вторник, 16 апреля, прошли обыски. Силовики изъяли в департаменте документы.
В СУ СКР по Омской области нашему изданию прокомментировали информацию об обысках.
«Уголовное дело расследуется по статье „Халатность“. Возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц администрации города Омска», — сообщили в ведомстве.
Ранее Город55 сообщал, что следком начал проверку из-за строительства жилого комплекса «Мирапорт» на улице Пригородной. Работы проводит компания «Причал 55». В доме на Пригородной 23/2 пошла трещина по стене, здание находится рядом со строительной площадкой. Разрешение на новую стройку выдал департамент архитектуры и градостроительства в декабре 2023 года. Его подписала врио директора Татьяна Фролова.