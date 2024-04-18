Омские силовики провели обыск и изъяли документы в депархе мэрии

Ранее Город55 сообщал, что следком начал проверку из-за строительства жилого комплекса «Мирапорт» на улице Пригородной. Работы проводит компания «Причал 55». В доме на Пригородной 23/2 пошла трещина по стене, здание находится рядом со строительной площадкой. Разрешение на новую стройку выдал департамент архитектуры и градостроительства в декабре 2023 года. Его подписала врио директора Татьяна Фролова.