Метеорологи пообещали возвращение зимы накануне мая в Центральной России

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Сообщается, что конец нынешней недели будет очень дождливым для Центральной России. В Москве количество осадков может достигнуть месячной нормы, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. А в ночь на субботу, 20 апреля, возможны заморозки и выпадение мокрого снега.
«В субботу меняется циркуляция, и воздушные массы будут поступать с запада, но сформированы они в северных регионах. Поэтому будет понижение температуры ночью до 0 -+5 градусов. А дневные температуры ожидаются 9-14 градусов тепла. Небольшой мокрый снежок не исключен. Более вероятно — дожди, но не исключен и снег», — прокомментировал «НИ» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Заведующий отделом Росгидромета Анатолий Цыганков отметил, что похолодание будет из-за циклона, который движется через Балтийское море между Москвой и Петербургом. Температура воздуха опустится до нуля градусов. Такая погода может принести жителям столиц «ощущение зимы».
В прогностическом центре «Метео» добавили, что вместе с понижением температуры и осадками, ожидаемо, придет и изменение атмосферного давления. Это может сказаться на здоровье.
«К четвергу, 18 апреля, вырастет до 742 миллиметров ртутного столба. К субботе и воскресенью снова ожидается трамплин давления до 757–760 миллиметров ртутного столба, оно вырастет почти на 20 единиц. В эти дни надо быть очень внимательными к своему здоровью, гипертоникам — принимать прописанные препараты», — сообщили в центре.