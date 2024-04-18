Метеорологи пообещали возвращение зимы накануне мая в Центральной России

Сообщается, что конец нынешней недели будет очень дождливым для Центральной России. В Москве количество осадков может достигнуть месячной нормы, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. А в ночь на субботу, 20 апреля, возможны заморозки и выпадение мокрого снега.