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В Омской области ликвидировали незаконную свалку

Мешала транспорту и пешеходам. В Омской области ликвидировали незаконную свалку

18 апреля 2024, 09:15
Фото: Прокуратура Омской области

В Омской области ликвидировали незаконную свалку

Свалка отходов в рабочем поселке Большеречье начала затрагивать проезжую часть и дорогу для пешеходов, в ситуации разобралась прокуратура.

В ходе проверки в рабочем поселке Большеречье сотрудники прокуратуры обнаружили свалку отходов рядом с одним из домов на улице Пристанская. Горы мусора находились вблизи проезжей части, в том числе со стороны Муромцевского района через переправу, а также мешали пешеходам, которые прибывали в населенный пункт на теплоходе.

Несмотря на неудобства и нарушение правил благоустройства, муниципалитет не принимал мер по устранению проблемы. По этой причине прокурор Большереченского района Николай Иконюк внес представление главе местной администрации.

После прокурорского реагирования свалка была ликвидирована, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Свалка отходов#Свалка#Несанкционированная свалка#Прокурор#Новости#Свалки#Ликвидация свалок#Незаконная свалка
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