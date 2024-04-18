Мешала транспорту и пешеходам. В Омской области ликвидировали незаконную свалку

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В ходе проверки в рабочем поселке Большеречье сотрудники прокуратуры обнаружили свалку отходов рядом с одним из домов на улице Пристанская. Горы мусора находились вблизи проезжей части, в том числе со стороны Муромцевского района через переправу, а также мешали пешеходам, которые прибывали в населенный пункт на теплоходе.
Несмотря на неудобства и нарушение правил благоустройства, муниципалитет не принимал мер по устранению проблемы. По этой причине прокурор Большереченского района Николай Иконюк внес представление главе местной администрации.
После прокурорского реагирования свалка была ликвидирована, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.