Мешала транспорту и пешеходам. В Омской области ликвидировали незаконную свалку

В ходе проверки в рабочем поселке Большеречье сотрудники прокуратуры обнаружили свалку отходов рядом с одним из домов на улице Пристанская. Горы мусора находились вблизи проезжей части, в том числе со стороны Муромцевского района через переправу, а также мешали пешеходам, которые прибывали в населенный пункт на теплоходе.