«Коммунальная война» на улице Дмитриева стала причиной судебной тяжбы

На этой неделе прошло третье заседание суда (перед этим дважды объявлялся перерыв, а теперь рассмотрение началось сначала). Допрашивались свидетели, чьи подписи стоят в протоколе того самого собрания. Свидетельница, общавшаяся с Городом55, объяснила судье, что подпись ей не принадлежит, на собрании она не присутствовала, к ней домой за подписью никто не приходил. Она уточнила, что человек, расписавшийся за нее, просто написал первую букву ее фамилии.