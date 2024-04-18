«Коммунальная война» на улице Дмитриева стала причиной судебной тяжбы

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В Кировском районном суде Омска сейчас рассматривается спор, связанный с жилищными отношениями. Один из жителей многоэтажки на улице Дмитриева требует признать недействительным «ненормативный акт, порождающий права и обязанности в сфере жилищных правоотношений», а именно решение общего собрания собственников помещений МКД и решение общего собрания товарищества собственников жилья.
Как рассказал Городу55 житель той же многоэтажки, участвующий в судебном процессе в качестве свидетеля, все началось с борьбы за пост старшего по дому. С 1990-х годов, то есть с момента заселения МКД, старшей является одна и та же женщина, теперь уже пенсионерка, которая не хочет уходить на покой. Между тем у нее появился конкурент, молодой мужчина, который подошел к делу достаточно основательно.
Претендент провел полноценную избирательную кампанию с поквартирным обходом (интересно, что с ним по квартирам ходила и его девушка — это наверняка одобрил бы любой политтехнолог). Затем началась «война компроматов».
— Это быстро вышло за рамки простого обсуждения, — рассказал свидетель. — Они начали конфликтовать, засыпать наши почтовые ящики письмами с обвинениями: «Она такая-сякая», «Нет, это он такой-сякой, не верьте, он хочет вас обмануть, а я с вами столько лет, поэтому верьте мне»…
В какой-то момент «оппозиция» перешла к практике «агитации делом». За полтора года мужчина заасфальтировал въезд во двор, который до этого был весь в выбоинах, договорился об уборке снега, сделал ремонт на первом этаже в двух подъездах. Местных автомобилистов кандидат в старшие покорил еще и тем, что собственноручно спилил большую ветку ивы, нависавшую прямо над небольшой (на 4 места) парковкой и считавшуюся явной угрозой. А потом спилил и всю иву полностью.
Старшая по дому пыталась дискредитировать эти усилия, объясняя, что цель кандидата — совместно с управляющей компанией «развести на деньги» остальных жильцов. А потом сделала ход конем: предложила создать товарищество собственников жилья во главе с собой, чтобы не зависеть от УК. Состоялось несколько собраний без какого-то определенного исхода. Параллельно в доме собирали подписи в поддержку оппозиционера, но соответствующие бумаги, собранные в одном почтовом ящике, исчезли. Ящик был вскрыт.
— Его не просто раскурочили — его еще и подожгли, — рассказала Городу55 местная жительница (кстати, для нее происходящее — история на тему «к чему приводит несменяемость власти даже на микроуровне»). — Наверное, ящик не поддавался, и его решили нагреть, чтобы потом как-то согнуть…
На этом фоне выяснилось, что решение о новой организации жильцов все-таки принято: ТСЖ создано, возглавила его та самая старшая по дому. Оппозиционер и его сторонники, уверенные, что протокол собрания собственников с этим решением подделан, пошли в суд, чтобы оспорить документ. Их заявление было принято к рассмотрению в феврале.
На этой неделе прошло третье заседание суда (перед этим дважды объявлялся перерыв, а теперь рассмотрение началось сначала). Допрашивались свидетели, чьи подписи стоят в протоколе того самого собрания. Свидетельница, общавшаяся с Городом55, объяснила судье, что подпись ей не принадлежит, на собрании она не присутствовала, к ней домой за подписью никто не приходил. Она уточнила, что человек, расписавшийся за нее, просто написал первую букву ее фамилии.
Судебные слушания продолжаются, и Город55 будет следить за развитием этой интересной истории. Известно, что на следующем заседании продолжится допрос свидетелей-подписантов.
Отметим, что «коммунальные войны» нередко становятся причиной судебных дел. Поводом к ним может стать желание части жильцов многоквартирного дома перейти к новой управляющей компании, сменить УК на товарищество собственников жилья или поменять старшего по дому. В таких ситуациях подделка решений собраний или обвинение в подделке — вполне очевидное оружие нападения (а в некоторых случаях и защиты). В данном случае некоторые жильцы МКД говорят о своем намерении подать еще один иск к старшей по дому — о возмещении понесенного ими морального ущерба.