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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Обанкротившийся «Омскгоргаз» потребовал от Росимущества вернуть изъятые активы

И цех, и баню: «Омскгоргаз» потребовал от Росимущества вернуть все изъятые активы

18 апреля 2024, 13:28
Фото: Город55

Обанкротившийся «Омскгоргаз» потребовал от Росимущества вернуть изъятые активы

Соответствующее заявление уже подано в суд.

Конкурсный управляющий акционерного общества «Омскгоргаз» Игорь Минаев подал в Арбитражный суд Омской области заявление о признании недействительной одной из сделок компании. Речь идет о передаче активов «Омскоргаза» в доход государства, которая произошла почти 2 года назад.

— Признать недействительной сделкой акт приема передачи имущества должника от 27.05.2022 г., — говорится в официальном сообщении, — совершенный между заместителем начальника — заместителем старшего судебного пристава МРО по ИОП УФССП России по Омской области Поповой А. П. и Российской Федерацией в лице ТУ Росимущества в Омской области в ходе рассмотрения постановления о даче поручения, вынесенного судебным приставом-исполнителем…

Город55 писал об этом: после того, как Генпрокуратура формально взыскала с Андрея Голушко, его партнера Сергея Калинина и ряда аффилированных лиц 2.2 млрд рублей, 10 судебных приставов приехали в «Омскоргаз», чтобы изъять в счет этого долга 1.2 млрд. Производственные комплексы компании были переданы в территориальное управление Росимущества. Теперь Минаев требует это изъятие отменить и обязать Росимущество все вернуть.

В официальном сообщении приведен полный перечень активов, которые, по мнению конкурсного управляющего, подлежат передаче. В списке сотни названий: это производственные помещения на улицах 22-го Партсъезда, Новороссийской и Лескова, заправка и баня в Красноярке, газопроводы и сети газораспределения, множество земельных участков, офисная техника и мебель, несколько автомобилей.

Напомним: «Омскгоргаз» банкротится по собственной инициативе с начала 2022 года. В ноябре 2022 года в компании была введена процедура наблюдения, позже стало известно, что в АО найдены признаки преднамеренного банкротства. В ноябре 2023 года суд ввел процедуру конкурсного производства: она предполагает, что компания-банкрот будет ликвидирована после распродажи всего имущества и возвращения долгов.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Омскгоргаз#Росимущество
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