И цех, и баню: «Омскгоргаз» потребовал от Росимущества вернуть все изъятые активы

Напомним: «Омскгоргаз» банкротится по собственной инициативе с начала 2022 года. В ноябре 2022 года в компании была введена процедура наблюдения, позже стало известно, что в АО найдены признаки преднамеренного банкротства. В ноябре 2023 года суд ввел процедуру конкурсного производства: она предполагает, что компания-банкрот будет ликвидирована после распродажи всего имущества и возвращения долгов.