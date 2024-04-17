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Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

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Собаки, люди, стройки. В Омске объяснили плохую приживаемость деревьев после посадки

17 апреля 2024, 06:41
Фото: Город55
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В омском УДХБ рассказали, почему не все деревья приживаются после посадки

В этом году основные посадки деревьев и кустарников будут проводить в 3-4 кварталах.

На конференции, состоявшейся 17 апреля в пресс-центре, специалисты департамента городского хозяйства озвучили планы по озеленению. В 2024 году в Омске планируют посадить не менее 10 тысяч деревьев и 23 тысяч кустарников. Посадки произведут в рамках муниципального задания УДХБ, нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» и субботников.

Большую часть деревьев и кустарников традиционно собираются высадить в третьем и четвертом кварталах.

«Весна непредсказуемая: сначала земля замерзшая, потом грязно. В это время физически успеваем высадить 25% деревьев от плана», — прокомментировал замдиректора УДХБ по зеленому хозяйству Михаил Киреев.

Однако далеко не все деревья после посадки доживают до взрослого состояния. С приживаемостью в Омске большие проблемы. Так, на следующий после посадки год приживается около 90-95%, а дальше начинаются проблемы.

«Никогда не считали, сколько деревьев доживает до взрослого состояния. В дальнейшем начинается жестокая городская эксплуатация, влияет очень много факторов. Где-то начинают сети прокладывать. Город постоянно развивается: что-то строится, дороги расширяются. Есть собаки, которые грызут деревья, аварии, хулиганы. Вы помните же нашумевшую историю, когда на Ленина сломали иву, кому она мешала», — отметил Киреев.

Замдиректора УДХБ также объяснил, почему раньше в Омске деревьев было намного больше.

«Часто сравнивают фотографии Омска 30-летней давности, где много деревьев было. Вы посмотрите, ни одного знака нет, а сейчас — светофоры, дорожные знаки. Опять же по проводам — раньше были только опоры контактной сети и линии наружного освещения, а сейчас. Это все накладывает на нас ограничения, мы стараемся это учитывать», — сообщил Михаил Киреев.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что вырубку и кронирование деревьев возле омских детсадов и школ доверили предпринимателю, не специализирующемуся на выполнении таких работ. Заплатят ему за это 2,13 млн рублей.

Без должного опыта. Для вырубки и обрезки деревьев у омских школ нашли подрядчика
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Деревья#Вырубка деревьев#Посадка деревьев#Новости#Озеленение#Зеленая комиссия#Михаил Киреев
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