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Published Сегодня, 04:08

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Updated Сегодня, 04:10

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Сделали скидку. В центре Омска вновь выставили на продажу ресторан Smola

17 апреля 2024, 04:08
Фото: 1MI
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В центре Омска выставили на продажу ресторан Smola за 2,8 млн рублей

Заведение изначально продавали за 4,5 млн. После владелец снизил цену на 1 млн, а теперь еще на 700 тысяч рублей.

В Омске на улице 10 лет Октября выставили на продажу ресторан Smola за 2,8 млн рублей. В заведении 14 столиков, рассчитано на 42 посадочных места. Площадь помещений составляет 160 квадратных метров.

«Высокая проходимость, постоянные клиенты. Кальяны, бар, вкусная еда, разнообразное меню — все есть! Слаженная команда ребят из 15 человек. Сердце ресторана — кухня, где есть все необходимое оборудование и моечная. Со двора отдельный вход для персонала и завоза продуктов», — говорится в объявлении.

В 2020 году в разгар локдауна ресторан Smola выставили на продажу за 4,5 млн рублей. Спустя год владелец заведения снизил цену на 1 млн, а теперь еще на 700 тысяч.

Ранее Город55 сообщал, что в торговом комплексе «Триумф» открылся ресторан с европейской кухней.

В торговом комплексе «Триумф» открылся ресторан с итальянской и европейской кухней
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#Евгений Игишев#Бизнес#Омск#Продажа#Ресторан#Кухня#Бар#Цена#Еда#Команда#Оборудование#Меню
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