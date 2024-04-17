Сделали скидку. В центре Омска вновь выставили на продажу ресторан Smola

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
В Омске на улице 10 лет Октября выставили на продажу ресторан Smola за 2,8 млн рублей. В заведении 14 столиков, рассчитано на 42 посадочных места. Площадь помещений составляет 160 квадратных метров.
«Высокая проходимость, постоянные клиенты. Кальяны, бар, вкусная еда, разнообразное меню — все есть! Слаженная команда ребят из 15 человек. Сердце ресторана — кухня, где есть все необходимое оборудование и моечная. Со двора отдельный вход для персонала и завоза продуктов», — говорится в объявлении.
В 2020 году в разгар локдауна ресторан Smola выставили на продажу за 4,5 млн рублей. Спустя год владелец заведения снизил цену на 1 млн, а теперь еще на 700 тысяч.
Ранее Город55 сообщал, что в торговом комплексе «Триумф» открылся ресторан с европейской кухней.