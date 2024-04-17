Салоны МТС открыли двери для клиентов с домашними животными

По данным Всероссийской переписи домашних животных 2023 года, численность питомцев в стране за три года выросла на 11%. Домашних животных в России имеют больше половины семей. В прирост популяции домашних животных наибольший вклад вносят города с населением менее 500 тыс жителей — в таких городах кошка и собака есть у 57% семей, тогда как, например, в городах-миллионниках питомцев имеют 46% домохозяйств, а в Москве — 42%.