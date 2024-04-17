Салоны МТС открыли двери для клиентов с домашними животными

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Около 1.5 тыс салонов связи МТС открыты для клиентов с домашними животными. Такие магазины МТС доступны практически во всех регионах присутствия компании в России, в том числе и в Омской области. Pet-friendly магазины отличаются специальными стикерами с собакой на двери.
Для владельцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными. Вдобавок к этому в пилотном режиме салоны связи МТС оборудуют мисками со свежей водой, чтобы питомец мог утолить жажду, пока его хозяин получает консультацию. Пока такой формат реализуется в 27 магазинах Москвы и Санкт-Петербурга.
«Четвероногие друзья — значительная часть жизни каждого человека, поэтому мы открываем свои двери перед домашними животными, делая посещение магазинов МТС максимально комфортным для наших клиентов. В дальнейшем мы продолжим развивать pet-friendly концепцию», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
По данным Всероссийской переписи домашних животных 2023 года, численность питомцев в стране за три года выросла на 11%. Домашних животных в России имеют больше половины семей. В прирост популяции домашних животных наибольший вклад вносят города с населением менее 500 тыс жителей — в таких городах кошка и собака есть у 57% семей, тогда как, например, в городах-миллионниках питомцев имеют 46% домохозяйств, а в Москве — 42%.