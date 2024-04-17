«Родственник в беде». Омский суд накажет мошенника-курьера за обман пенсионерки

В Омске накажут мошенника-курьера, укравшего у пенсионерки ее накопления

Молодой человек участвовал в схеме обмана пенсионерки из села Завьялово. Женщину убедили, что ее родственница попала в беду, а чтобы уладить ситуацию, нужны деньги. Обвиняемый выступил в роли курьера, забрал 150 тысяч и перевел их на счет сообщников.