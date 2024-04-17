«Родственник в беде». Омский суд накажет мошенника-курьера за обман пенсионерки

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что 19-летнего жителя Большереченского района обвиняют в мошенничестве.
Выяснилось, что мошенники связались с пенсионеркой из села Завьялово и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили женщину, что ее родственница попала в серьезное ДТП и для ее спасения нужны деньги.
Обвиняемый здесь сыграл роль курьера и забрал у пенсионерки 150 тысяч рублей. Затем эти деньги он перевел на счет сообщников.
В итоге прокуратура направила иск о взыскании с обвиняемого суммы причиненного материального ущерба. Теперь уголовное дело рассмотрят в Знаменском районном суде.