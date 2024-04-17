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«Родственник в беде». Омский суд накажет мошенника-курьера за обман пенсионерки

17 апреля 2024, 06:08
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске накажут мошенника-курьера, укравшего у пенсионерки ее накопления

Молодой человек участвовал в схеме обмана пенсионерки из села Завьялово. Женщину убедили, что ее родственница попала в беду, а чтобы уладить ситуацию, нужны деньги. Обвиняемый выступил в роли курьера, забрал 150 тысяч и перевел их на счет сообщников.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что 19-летнего жителя Большереченского района обвиняют в мошенничестве.

Выяснилось, что мошенники связались с пенсионеркой из села Завьялово и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили женщину, что ее родственница попала в серьезное ДТП и для ее спасения нужны деньги.

Обвиняемый здесь сыграл роль курьера и забрал у пенсионерки 150 тысяч рублей. Затем эти деньги он перевел на счет сообщников.

В итоге прокуратура направила иск о взыскании с обвиняемого суммы причиненного материального ущерба. Теперь уголовное дело рассмотрят в Знаменском районном суде.

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