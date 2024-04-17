Работают спецслужбы. В центре Омска из-за обрыва контактной сети встали троллейбусы

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Сегодня, 17 апреля, в вечерний час-пик на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Думской оборвались контактные провода. Из-за этого было временно прекращено движение троллейбусов в центре Омска.
В пресс-службе мэрии Городу55 рассказали, что сейчас на месте работает аварийная бригада ЭТ для оперативного восстановления движения по троллейбусным маршрутам.
Напомним, что 20 апреля рядом с трамвайными путями Амурском поселке пройдут уборочные работы, во время них будет отключена контактная сеть. По этой причине с 12:00 до 14:00, вагоны по маршрутам № 1, 4 и 7 будут следовать до остановки «Улица 11-я Ремесленная».