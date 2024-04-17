Работают спецслужбы. В центре Омска из-за обрыва контактной сети встали троллейбусы

Напомним, что 20 апреля рядом с трамвайными путями Амурском поселке пройдут уборочные работы, во время них будет отключена контактная сеть. По этой причине с 12:00 до 14:00, вагоны по маршрутам № 1, 4 и 7 будут следовать до остановки «Улица 11-я Ремесленная».