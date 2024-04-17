Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

В центре Омска из-за обрыва контактной сети встали троллейбусы

Работают спецслужбы. В центре Омска из-за обрыва контактной сети встали троллейбусы

17 апреля 2024, 12:22
Фото: 1MI

В центре Омска из-за обрыва контактной сети встали троллейбусы

На перекрестке в центре Омска аварийная бригада проводит работы по восстановлению движения троллейбусных маршрутов.

Сегодня, 17 апреля, в вечерний час-пик на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Думской оборвались контактные провода. Из-за этого было временно прекращено движение троллейбусов в центре Омска.

В пресс-службе мэрии Городу55 рассказали, что сейчас на месте работает аварийная бригада ЭТ для оперативного восстановления движения по троллейбусным маршрутам.

Напомним, что 20 апреля рядом с трамвайными путями Амурском поселке пройдут уборочные работы, во время них будет отключена контактная сеть. По этой причине с 12:00 до 14:00, вагоны по маршрутам № 1, 4 и 7 будут следовать до остановки «Улица 11-я Ремесленная».

Омичей предупредили, что скоро трамваи в Амуре начнут ездить по укороченным маршрутам
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Аварии#Авария#Новости#Троллейбусы#Дорожники#Дорожное движение#Троллейбусное депо#Троллейбусные линии#Контактная сеть
Подпишитесь
Эксклюзив. Появилось видео подрыва омского офиса Сбербанка
Сегодня, 09:37
Житель Омской области спас пятерых сослуживцев на СВО и стал героем России посмертно
Сегодня, 05:33
Собаки, люди, стройки. В Омске объяснили плохую приживаемость деревьев после посадки
Сегодня, 06:41
«Если погода позволит». Омичам рассказали, когда в этом году стартует сезон фонтанов
Сегодня, 07:57
Санаторий «Омский» ищет подрядчика, который привезет 25 КамАЗов грязи за 3 млн
Сегодня, 06:32
Выбитые окна и раскуроченный банкомат. Что стало с офисом омского Сбера после взрыва
Сегодня, 10:41
"