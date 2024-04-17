Проект соглашения с застройщиками о детсадах и школах будут дорабатывать

Сегодня, 17 апреля, в Омском городском Совете прошло очередное пленарное заседание. Один из пунктов повестки был связан с вопросами строительства и развития социальной инфраструктуры. Город55 уже писал о том, что администрация предложила утвердить порядок заключения с застройщиками соглашений о строительстве детских садов и школ. Такие соглашения планируется заключать исключительно на добровольной основе, причем предполагается, что застройщик будет либо возводить такие объекты самостоятельно, либо вносить деньги на специальный счет — примерно 11 тысяч рублей с каждого квадратного метра жилья.