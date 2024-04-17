Проект соглашения с застройщиками о детсадах и школах будут дорабатывать

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Сегодня, 17 апреля, в Омском городском Совете прошло очередное пленарное заседание. Один из пунктов повестки был связан с вопросами строительства и развития социальной инфраструктуры. Город55 уже писал о том, что администрация предложила утвердить порядок заключения с застройщиками соглашений о строительстве детских садов и школ. Такие соглашения планируется заключать исключительно на добровольной основе, причем предполагается, что застройщик будет либо возводить такие объекты самостоятельно, либо вносить деньги на специальный счет — примерно 11 тысяч рублей с каждого квадратного метра жилья.
Инициатива была одобрена профильным комитетом Горсовета, но на пленарном заседании выяснилось, что документ нуждается в доработке. Прокурор Омска Павел Попов озвучил целый ряд замечаний: по его словам, необходимо разработать в деталях контроль расходования средств, уточнить ответственность застройщиков, продумать меры по комплексному развитию социальной инфраструктуры с определением сроков и очередности.
Депутаты позицию прокуратуры поддержали.
— Вчера на фракции мы очень долго рассматривали этот вопрос, — рассказал Аркадий Лунев (депутат от «Единой России»). — Давайте примем его к рассмотрению и попросим администрацию в кратчайшие сроки провести доработку законопроекта. Если понадобится внеплановое заседание — соберемся, рассмотрим это все.
Выяснилось, что и комитет по финансово-бюджетным вопросам успел поменять свою позицию.
— К сожалению, прокуратура не предоставила свои доводы на заседание комитета, — объяснил Алексей Саяпин, — и поэтому мы одобрили предложение администрации. Но теперь мы предлагаем не принимать его.
В администрации согласились с тем, что проект нуждается в доработке, и изъявили готовность максимально быстро внести поправки.
— Все замечания принимаются, — рассказал директор департамента правового обеспечения Олег Баланов. — Будем дорабатывать соглашение совместно с прокуратурой, согласовывать. На это нам понадобится примерно две недели.
В итоге депутаты единогласно решили принять проект к рассмотрению и поручить мэрии учесть прозвучавшие замечания и предложения. Новый вариант документа будет рассмотрен на следующем пленарном заседании Горсовета. Очередное заседание запланировано на 15 мая, но в случае необходимости депутаты встретятся раньше.