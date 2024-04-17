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Перевел более 70 млн рублей. Омич попался на незаконных операциях с долларами

17 апреля 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney
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Омич попался на незаконных операциях с иностранной валютой

Кировский районный суд вынес приговор омичу, который переводил деньги за рубеж с помощью поддельных документов.

Кировский районный суд вынес приговор омичу, который признан виновным в совершении валютных операций по переводу средств с использованием подложных документов (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Следствие установило, что в течение года мужчина и его сообщник перевели за границу более 70 миллионов рублей, при этом используя поддельные документы с недостоверными сведениями о целях и назначении переводов.

В ходе разбирательства обвиняемый сотрудничал со следствием, в результате суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет тюремного заключения. Также омич обязан будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Расследование в отношении сообщника мужчины продолжается.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Финансы#Деньги#Валюта#Курс доллара#Доллар#Новости#Обмен валюты
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