Перевел более 70 млн рублей. Омич попался на незаконных операциях с долларами

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Кировский районный суд вынес приговор омичу, который признан виновным в совершении валютных операций по переводу средств с использованием подложных документов (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
Следствие установило, что в течение года мужчина и его сообщник перевели за границу более 70 миллионов рублей, при этом используя поддельные документы с недостоверными сведениями о целях и назначении переводов.
В ходе разбирательства обвиняемый сотрудничал со следствием, в результате суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет тюремного заключения. Также омич обязан будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Расследование в отношении сообщника мужчины продолжается.