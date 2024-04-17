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В Горсовете согласились сделать МУП «Банное хозяйство» акционерным обществом

Омские депутаты одобрили реорганизацию общественных бань

17 апреля 2024, 06:10
Фото: 1MI

В Горсовете согласились сделать МУП «Банное хозяйство» акционерным обществом

Единственным акционером бань должен остаться муниципалитет.

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета речь шла, помимо всего прочего, о муниципальных банях. Согласно федеральному законодательству, все МУПы России должны поменять юридически-правовую форму до 31 декабря, и администрация Омска предложила превратить МУП «Банное хозяйство» в акционерное общество.

Город55 уже писал о том, что эта инициатива прошла через комитет по вопросам муниципальной собственности. Депутаты это предложение одобрили, а на сегодняшнем пленарном заседании приняли окончательное решение: МУП будет реорганизован в открытое акционерное общество.

В пояснительной записке, подготовленной администрацией, уточняется, что единственным акционером бань будет муниципалитет. Отметим, что по той же схеме прошла реорганизация МУПов «Теплая компания» и «Пассажирсервис».

На данный момент в Омске работают 16 муниципальных бань. Периодически в городском Совете разворачиваются дискуссии о возможности их приватизации, поскольку эти активы убыточны. Так, в ноябре 2023 года озвучивались цифры: «банные услуги в общих отделениях второго разряда» обходятся потребителю в 260 рублей при их себестоимости 340. Тем не менее в каждом конкретном споре побеждают противники приватизации.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#МУПы#Бани
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