Нейросеть Kandinsky названа в числе лучших по мнению TechBullion

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Исследование было направлено на оценку не только визуального качества созданных изображений, но и их гармоничности, эстетики и соответствия идее запроса от оператора. Также оценивался уровень передачи того или иного художественного стиля в случаях, если в промпте указывалась какая-либо конкретная техника, например киберпанк или импрессионизм.
В эксперименте участвовали исключительно такие сервисы, в основу которых были положены фундаментальные модели собственной разработки. Это выявило удивительно ограниченное предложение подобных сервисов, в котором доминирующими странами оказались Россия, США, Индия и Китай. Этот факт наглядно показывает, насколько больших финансовых и технологических ресурсов требуют инновационные разработки подобного уровня.
Среди российских нейросетей лучшей была признана представленная пользователям ещё в 2022 году сеть Kandinsky. Эксперты высоко оценили возможности сервиса, в том числе генерацию произведений абстрактного искусства, настраивающих созерцающего их зрителя на размышления. Эти визуальные композиции потрясают, однако для создания к ним промптов требуются обширные познания в области абстрактного искусства.
В топ-10 вошла и еще одна российская нейросеть для генерации изображений — YandexART. Она создает визуальный контент в разных стилях, но при работе с ней необходимо экспериментировать с формулировкой запросов — только так у оператора получится достичь оптимального результата. Об этом сообщает NewsNN.ru.
Первые строчки рейтинга заняли нейросети, разработанные в США: Midjourney, SDXL, Turbo и Dall-E 3.