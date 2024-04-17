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Нейросеть Kandinsky названа в числе лучших по мнению TechBullion

Нейросеть Kandinsky названа в числе лучших по мнению TechBullion

17 апреля 2024, 17:22
Фото: 1MI
Одно из ведущих европейских изданий TechBullion обнародовало результаты эксперимента, в ходе которого проводилась оценка мастерства десяти современных нейросетей для генерации изображений.

Исследование было направлено на оценку не только визуального качества созданных изображений, но и их гармоничности, эстетики и соответствия идее запроса от оператора. Также оценивался уровень передачи того или иного художественного стиля в случаях, если в промпте указывалась какая-либо конкретная техника, например киберпанк или импрессионизм.

В эксперименте участвовали исключительно такие сервисы, в основу которых были положены фундаментальные модели собственной разработки. Это выявило удивительно ограниченное предложение подобных сервисов, в котором доминирующими странами оказались Россия, США, Индия и Китай. Этот факт наглядно показывает, насколько больших финансовых и технологических ресурсов требуют инновационные разработки подобного уровня.

Среди российских нейросетей лучшей была признана представленная пользователям ещё в 2022 году сеть Kandinsky. Эксперты высоко оценили возможности сервиса, в том числе генерацию произведений абстрактного искусства, настраивающих созерцающего их зрителя на размышления. Эти визуальные композиции потрясают, однако для создания к ним промптов требуются обширные познания в области абстрактного искусства.

В топ-10 вошла и еще одна российская нейросеть для генерации изображений — YandexART. Она создает визуальный контент в разных стилях, но при работе с ней необходимо экспериментировать с формулировкой запросов — только так у оператора получится достичь оптимального результата. Об этом сообщает NewsNN.ru.

Первые строчки рейтинга заняли нейросети, разработанные в США: Midjourney, SDXL, Turbo и Dall-E 3.

#Общество
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