Нейросеть Kandinsky названа в числе лучших по мнению TechBullion

Исследование было направлено на оценку не только визуального качества созданных изображений, но и их гармоничности, эстетики и соответствия идее запроса от оператора. Также оценивался уровень передачи того или иного художественного стиля в случаях, если в промпте указывалась какая-либо конкретная техника, например киберпанк или импрессионизм.