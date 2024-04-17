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Сотрудник омского автосервиса угнал дорогую машину своего клиента

Не удержался. Сотрудник омского автосервиса угнал дорогую машину своего клиента

17 апреля 2024, 11:22
Фото: 1MI

Сотрудник омского автосервиса угнал дорогую машину своего клиента

Омич решил покататься на престижной иномарке и показать ее знакомым, однако в самый неподходящий момент его остановили сотрудники ДПС.

В Кировском округе Омска инспекторы ДПС остановили сотрудника автосалона за рулем машины клиента. Как оказалось позже, в мастерской «Ягуар» ожидал перетяжки деталей салона.

Мужчина на удержался от возможности покататься на дорогой иномарке и показать ее друзьям. На автомобиле он приехал к приятелям, с ними же выпил и начал думать о том, что машину пора возвращать. Однако сесть за руль он уже не мог, так как успел попробовать алкоголь.

Чтобы вернуть транспорт в салон, автослесарь позвал на помощь приятеля. Тот сел за руль и направился в мастерскую. Однако до пункта назначения доехать не удалось: на улице Ватутина иномарку остановили сотрудники ДПС. На место пригласили и владельца «Ягуара», который очень удивился, когда увидел за рулем своей машины мастера из автоателье.

В результате автомобиль вернули клиенту, а на сотрудника фирмы возбудили уголовное дело по факту угона.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Угон#Угон автомобиля#Автомобиль#Уголовное дело#Новости#Автомобили#Уголовное#Угон иномарки#Угон машины#Угнал
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