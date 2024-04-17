Не удержался. Сотрудник омского автосервиса угнал дорогую машину своего клиента

Мужчина на удержался от возможности покататься на дорогой иномарке и показать ее друзьям. На автомобиле он приехал к приятелям, с ними же выпил и начал думать о том, что машину пора возвращать. Однако сесть за руль он уже не мог, так как успел попробовать алкоголь.