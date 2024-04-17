Не удержался. Сотрудник омского автосервиса угнал дорогую машину своего клиента

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В Кировском округе Омска инспекторы ДПС остановили сотрудника автосалона за рулем машины клиента. Как оказалось позже, в мастерской «Ягуар» ожидал перетяжки деталей салона.
Мужчина на удержался от возможности покататься на дорогой иномарке и показать ее друзьям. На автомобиле он приехал к приятелям, с ними же выпил и начал думать о том, что машину пора возвращать. Однако сесть за руль он уже не мог, так как успел попробовать алкоголь.
Чтобы вернуть транспорт в салон, автослесарь позвал на помощь приятеля. Тот сел за руль и направился в мастерскую. Однако до пункта назначения доехать не удалось: на улице Ватутина иномарку остановили сотрудники ДПС. На место пригласили и владельца «Ягуара», который очень удивился, когда увидел за рулем своей машины мастера из автоателье.
В результате автомобиль вернули клиенту, а на сотрудника фирмы возбудили уголовное дело по факту угона.