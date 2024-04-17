Как оформить налоговый вычет за лечение, обучение и недвижимость в 2024 году

Каждый из видов налоговых вычетов имеет свои особенности и ограничения. Например, вычет при покупке жилья можно получить лишь один раз, при этом есть лимит — 2 миллиона рублей. От этой суммы можно вернуть 13% потраченных на квартиру средств, то есть до 260 тысяч рублей. Больший лимит имеет вычет по процентам на ипотеку и — 3 млн рублей (можно вернуть не более 390 тысяч рублей).