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Как оформить налоговый вычет за лечение, обучение и недвижимость в 2024 году

17 апреля 2024, 06:06
Фото: 1MI
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Не все знают, что за траты на социально важные услуги россияне могут получить деньги. Речь идет о налоговом вычете. Город55 подготовил памятку о том, кто имеет право на вычет и за что его можно получить.

Что такое налоговый вычет

Налоговый вычет — это сумма, которая вычитается из общего дохода, который облагается НДФЛ. На эту выплату могут претендовать граждане, которые платят налоги и, соответственно, являются налоговыми резидентами РФ.

Вычеты применяются к прибыли, облагаемой налогом на доходы физлиц по ставке 13%. Исключением являются лишь средства, вырученные с помощью долевого участия в организациях, выигрыши в азартные игры или лотерею.

По каким доходам можно получить налоговый вычет? Чаще всего, это средства от продажи имущества, стоимость подаренного имущества, а также доходы, которые относятся к основной базе, страховки и пенсионные выплаты.

Сумма вычета ограничена, но ее можно разделить с супругамиСумма вычета ограничена, но ее можно разделить с супругами
Сумма вычета ограничена, но ее можно разделить с супругами
Фото: 1MI

За какие услуги можно получить вычет

Налоговый вычет можно получить за разные услуги, они делятся на семь групп, которые обозначены в налоговом кодексе Российской Федерации. Среди них следующие:

Социальные налоговые вычеты

Ими могут воспользоваться граждане, которые тратились на социально значимые цели. Среди них: расходы на лечение, обучение, физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительные меры по пенсионному обеспечению.

Налоговый вычет на лечение

Каждый гражданин-налогоплательщик может вернуть деньги за лечение супруга, родителей, детей до 18 лет, а также собственное. Кроме того, если ребенок обучается в учебном заведении в очной форме, оформить вычет можно и на него тоже.

Однако исключением является дорогостоящее лечение, за него налоговый вычет будет возмещен в размере фактических расходов.

Налоговый вычет на обучение

Налоговый вычет за обучение подразумевает возвращение средств, потраченных как на собственное образование, так и образование ребенка, брата или сестры (до 24 лет) или своего подопечного (до 18 лет).

Отмечается, что оформить вычет можно за прохождение любого обучение, не обязательно получения высшего образования. Это могут быть курсы в автошколе, изучение иностранного языка и другое, главное — чтобы учреждение имело лицензию.

Налоговый вычет на спорт

Благодаря вычету на занятия спортом можно вернуть деньги, потраченные физкультурно-оздоровительные услуги. Например, покупка абонемента в бассейн или фитнес-клуб. Отметим, что такой вычет можно получить не только на себя, но и на ребенка.

Инвестиционные налоговые вычеты

Этот вид налоговых вычетов подойдет для лиц, получающих доход от продажи ценных бумаг на ОРЦБ и совершают операции по индивидуальным инвестиционным счетам.

Профессиональные налоговые вычеты

Вычеты этой категории предназначены для индивидуальных предпринимателей, работающих по договорам ГПХ.

Имущественные налоговые вычеты

Этот вид налогового вычета могут оформить россияне, которые приобрели жилье или земельный участок. Вычет распространяется и на продажу некоторых видов имущества и случаи изъятия у налогоплательщика недвижимости для государственных или муниципальных нужд.

Кроме того, существуют налоговые вычеты, которые можно получить при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и участия в инвестиционном товариществе.

Подать декларацию можно несколькими способамиПодать декларацию можно несколькими способами
Подать декларацию можно несколькими способами
Фото: Изображение Midjourney

Сколько денег можно вернуть

В 2024 году за лечение, обучение и другие перечисленные услуги (за исключением дорогостоящего лечения, о котором говорилось ранее) можно вернуть до 19 500 рублей, то есть 13% от максимальной суммы для расчета вычета — 150 тыс рублей.

Важные условия получения налоговых вычетов

Каждый из видов налоговых вычетов имеет свои особенности и ограничения. Например, вычет при покупке жилья можно получить лишь один раз, при этом есть лимит — 2 миллиона рублей. От этой суммы можно вернуть 13% потраченных на квартиру средств, то есть до 260 тысяч рублей. Больший лимит имеет вычет по процентам на ипотеку и — 3 млн рублей (можно вернуть не более 390 тысяч рублей).

  • Стоит учесть, что вычет получить невозможно, если вы покупаете недвижимость у близкого родственника.

Социальный вычет не может превышать 120 тысяч рублей ежегодно, именно от этой суммы возвращается 13%. Лимит инвестиционного налогового вычета — 400 тысяч рублей, из них можно получить также 13%.

Способы получения налогового вычета

Есть несколько способов оформления налогового вычета. Ниже — подробнее о каждом из них.

В налоговой службе

В налоговый орган по месту жительства нужно принести декларацию формы 3-НДФЛ и необходимые подтверждающие документы, с помощью которых и оформляется вычет.

Через работодателя

При выборе этого способа сотрудник должен обратиться к работодателю с заявлением, в таком случае 13% НДФЛ перестанут вычитаться из зарплаты работника.

Как получить вычет упрощенным способом

Чтобы получить вычет в упрощенном порядке, нужно подать заявку за один налоговый период, а после получения предварительного решения — за другой, это делается в кабинете пользователя на сайте Федеральной налоговой службы. При оформлении вычета таким способом не нужно собирать многочисленные бумаги и посещать налоговую.

Когда вернут налоговый вычет на карту

Сроки возвращения налогового вычета зависят от способа, которым он оформлялся. Так, например, при оформлении упрощенного вычета срок поступления денежных средств не должен превышать двух месяцев. Если же вычет оформлялся стандартно, через обращение в налоговую или к работодателю, срок ожидания увеличивается до трех месяцев. Однако если проблем с документами нет, деньги могут прийти быстрее.

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