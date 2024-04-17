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В Омске подвал многоэтажки затопило из-за засора канализации

Есть риск обрушения. В Омске подвал многоэтажки затопило из-за засора канализации

17 апреля 2024, 17:11
Фото: 1MI

В Омске подвал многоэтажки затопило из-за засора канализации

Жильцы дома на улице Рождественского опасаются обрушения из-за заполненных водой подвалов, причину появления проблемы назвал начальник отдела ЖКХ администрации округа.

Состояние многоэтажки по адресу улица Рождественского, 1г, вызывает серьезное беспокойство у местных жителей. Подвал строения топит водой уже третью неделю из-за неисправной канализации. Омичи опасаются, что бездействие может привести к обрушению дома.

Начальник отдела ЖКХ администрации Ленинского округа Александр Шнипко рассказал телеканалу «ОмскТВ», что стало причиной возникновения проблемы.

«В ходе визуального исследования подтопления и какое-либо разрушение фундамента не установлено. Стоит отметить, что ранее на сетях канализации был засор», — сообщил чиновник.

Отметим, что сейчас проблема устранена, воду из подвала откачали сотрудники АО «Омскводоканал».

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Водоканал#Водоснабжение#Новости#Вода#Водопровод#Подвал#Затопления#Затопление
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