Есть риск обрушения. В Омске подвал многоэтажки затопило из-за засора канализации

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Состояние многоэтажки по адресу улица Рождественского, 1г, вызывает серьезное беспокойство у местных жителей. Подвал строения топит водой уже третью неделю из-за неисправной канализации. Омичи опасаются, что бездействие может привести к обрушению дома.
Начальник отдела ЖКХ администрации Ленинского округа Александр Шнипко рассказал телеканалу «ОмскТВ», что стало причиной возникновения проблемы.
«В ходе визуального исследования подтопления и какое-либо разрушение фундамента не установлено. Стоит отметить, что ранее на сетях канализации был засор», — сообщил чиновник.
Отметим, что сейчас проблема устранена, воду из подвала откачали сотрудники АО «Омскводоканал».