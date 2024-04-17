Даст жару: апрельская магнитная буря ударит по Омской области

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
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Магнитосфера защищает Землю от солнечной радиации. Этот невидимый слой действует как щит от потоков солнечного ветра. Так астрономы называют ионизированные частицы, которые всегда исходят от Солнца. Они разлетаются со скоростью 400 километров в секунду. Давление солнечного ветра и давление магнитной оболочки нашей планеты обычно равны, но во время вспышек на Солнце его кусочки летят с еще большей силой.
Магнитосфера на эти явления реагирует. Она сжимается, величины токов меняются, что ученые и называют магнитной бурей. В период возмущения магнитного поля жители Земли могут испытывать дискомфорт. Также магнитная буря иногда создает помехи в работе приборов.
Завтра, 18 апреля, будет возбужденная магнитосфера, отмечают специалисты. Ожидаются два скачка магнитной бури. Первый придется на период с 3 ночи до 6 утра. Второй — с 9 до 12 часов.
Магнитная буря в апреле 2024 года на территории Омской области не достигнет уровня G1. Это минимальное значение силы явления. Тем не менее метеозависимые в зоне риска, самочувствие может ухудшиться.
Вторая половина апреля пройдет без колебаний, отмечено в расписании магнитных бурь. Уже в мае, 12 числа, ожидается новая магнитная буря. Ее помечают красным цветом и оценивают как слабую.
Тем не менее при уровне G1 может меняться состояние метеозависимых. Кстати, при этом значении возникают полярные сияния, что произошло, например, в Омской области в марте.
Единого мнения ученых по этому поводу нет, но многие считают, что магнитные бури отрицательно сказываются на состоянии метеозависимых. Член-корреспондент РАН Игорь Бобровницкий рассказал, что у этой категории людей ослаблены некоторые системы организма, из-за чего пациенты хорошо чувствуют колебания магнитного поля Земли.
В неблагоприятные дни у метеочувствительных людей повышается артериальное давление, болит голова, сильнее проявляется тревожность, а также обостряются хронические заболевания. Бобровницкий в разговоре с ТАСС уточнил, что это касается также и аллергиков. В целом пациенты жалуются на снижение работоспособности и ухудшение самочувствия.
Ученые до конца еще не изучили, как точно электромагнитные возмущения влияют на человека. Есть мнение, что подобные колебания организм воспринимает как угрозу вследствие инстинктов. Всплеск кортизола и адреналина (гормоны стресса) приводит к спазму сосудов и повышению давления.
Врач-терапевт Елена Тихомирова советует пить больше воды гипертоникам в дни магнитных бурь. Стоит еще сократить употребление соли, так как с ней задерживается жидкость в организме и повышается давление. Гипотоники могут спасаться тонизирующей настойкой элеутерококка или лимонника.
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