Даст жару: апрельская магнитная буря ударит по Омской области

Магнитосфера защищает Землю от солнечной радиации. Этот невидимый слой действует как щит от потоков солнечного ветра. Так астрономы называют ионизированные частицы, которые всегда исходят от Солнца. Они разлетаются со скоростью 400 километров в секунду. Давление солнечного ветра и давление магнитной оболочки нашей планеты обычно равны, но во время вспышек на Солнце его кусочки летят с еще большей силой.