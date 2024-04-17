12 км трещин. Прокуратура потребовала отремонтировать опасную дорогу в Омской области

После проверки тарский межрайонный прокурор Владислав Васильев внес представление руководителю регионального УДХБ, который не принимал должных мер по содержанию дороги и игнорировал проблему. Кроме того, прокуратура направила в суд иск о признании бездействия учреждения незаконным и принуждении отремонтировать дорогу.