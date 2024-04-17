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Прокуратура потребовала отремонтировать опасную дорогу в Омской области

12 км трещин. Прокуратура потребовала отремонтировать опасную дорогу в Омской области

17 апреля 2024, 13:23
Фото: Прокуратура Омской области

Прокуратура потребовала отремонтировать опасную дорогу в Омской области

Тарская межрайонная прокуратура обнаружила многочисленные нарушения во время проверки дороги «Омск-Тара-Кольтюгино».

Тарская межрайонная прокуратура провела проверку трассы «Омск-Тара-Кольтюгино», в ходе нее были обнаружены многочисленные нарушения в содержании дороги. На участке протяженностью 12 км правоохранители зафиксировали повреждения покрытия проезжей части.

После проверки тарский межрайонный прокурор Владислав Васильев внес представление руководителю регионального УДХБ, который не принимал должных мер по содержанию дороги и игнорировал проблему. Кроме того, прокуратура направила в суд иск о признании бездействия учреждения незаконным и принуждении отремонтировать дорогу.

Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора, исполнение решения контролируется.

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#Анастасия Баянова#Дороги#Омск#Омская область#Прокуратура#Ремонт дорог#Прокуратура Омской области#Строительство и ремонт дорог#Новости#Дорога#Опасные дороги#Проверка прокуратуры#Омские дороги#Содержание дорог
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