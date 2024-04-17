12 км трещин. Прокуратура потребовала отремонтировать опасную дорогу в Омской области

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Тарская межрайонная прокуратура провела проверку трассы «Омск-Тара-Кольтюгино», в ходе нее были обнаружены многочисленные нарушения в содержании дороги. На участке протяженностью 12 км правоохранители зафиксировали повреждения покрытия проезжей части.
После проверки тарский межрайонный прокурор Владислав Васильев внес представление руководителю регионального УДХБ, который не принимал должных мер по содержанию дороги и игнорировал проблему. Кроме того, прокуратура направила в суд иск о признании бездействия учреждения незаконным и принуждении отремонтировать дорогу.
Суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора, исполнение решения контролируется.