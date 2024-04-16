Виталий Хоценко создал совет по сохранению традиционных ценностей

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:57
Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал вчера, 15 апреля, указ о создании при региональном правительстве нового совета — «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Из документа следует, что это делается для содействия государственной политике «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, защите единства и суверенитета Российской Федерации на территории Омской области», а также для «обеспечения развития духовно-нравственного потенциала многонационального и многоконфессионального населения Омской области и повышения его сплоченности».
Председателем стал сам Хоценко, заместителем председателя — вице-губернатор Олег Заремба. В состав совета включены главные религиозные деятели региона: митрополит Дионисий, протоиерей Дмитрий Олихов, заместитель лютеранского епископа Владимир Виноградов, председатель духовного управления мусульман Даулет Балтабаев, муфтий Бота Бакулин, исполнительный директор иудейской общины Константин Абрамов.
Кроме того, в совете будут заседать представители власти (мэр Сергей Шелест, министр культуры Юрий Трофимов, министр региональной политики Анастасия Терпугова), высшей школы (профессор Татьяна Смирнова), казачества (атаман Андрей Тимошенко). В приложенном к указу списке есть и бизнесмен Геннадий Фридман, глава попечительского совета «Специализированного лицея с этнокультурным национальным компонентом».
Совет будет заседать не реже раза в год. Его задачи — помогать эффективному взаимодействию органов власти и институтов гражданского общества в «сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей», «обеспечивать выработку решений» и разрабатывать рекомендации в этой сфере.