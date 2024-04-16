Виталий Хоценко создал совет по сохранению традиционных ценностей

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал вчера, 15 апреля, указ о создании при региональном правительстве нового совета — «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Из документа следует, что это делается для содействия государственной политике «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, защите единства и суверенитета Российской Федерации на территории Омской области», а также для «обеспечения развития духовно-нравственного потенциала многонационального и многоконфессионального населения Омской области и повышения его сплоченности».