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В Омской области появился совет по сохранению традиционных ценностей

Виталий Хоценко создал совет по сохранению традиционных ценностей

16 апреля 2024, 09:55
Фото: 1MI

В Омской области появился совет по сохранению традиционных ценностей

В новом органе будут заседать представители властей и конфессиональных организаций.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал вчера, 15 апреля, указ о создании при региональном правительстве нового совета — «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Из документа следует, что это делается для содействия государственной политике «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, защите единства и суверенитета Российской Федерации на территории Омской области», а также для «обеспечения развития духовно-нравственного потенциала многонационального и многоконфессионального населения Омской области и повышения его сплоченности».

Председателем стал сам Хоценко, заместителем председателя — вице-губернатор Олег Заремба. В состав совета включены главные религиозные деятели региона: митрополит Дионисий, протоиерей Дмитрий Олихов, заместитель лютеранского епископа Владимир Виноградов, председатель духовного управления мусульман Даулет Балтабаев, муфтий Бота Бакулин, исполнительный директор иудейской общины Константин Абрамов.

Кроме того, в совете будут заседать представители власти (мэр Сергей Шелест, министр культуры Юрий Трофимов, министр региональной политики Анастасия Терпугова), высшей школы (профессор Татьяна Смирнова), казачества (атаман Андрей Тимошенко). В приложенном к указу списке есть и бизнесмен Геннадий Фридман, глава попечительского совета «Специализированного лицея с этнокультурным национальным компонентом».

Совет будет заседать не реже раза в год. Его задачи — помогать эффективному взаимодействию органов власти и институтов гражданского общества в «сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей», «обеспечивать выработку решений» и разрабатывать рекомендации в этой сфере.

#Николай Эйхвальд#Общество#Традиционные ценности
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