Виталий Хоценко объявил о начале дорожных работ на трассе Омск — Русская Поляна

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Published Сегодня, 07:46
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Сегодня, 16 апреля, Виталий Хоценко в своем телеграм-канале сообщил о начале дорожных работ на трассе Омск — Русская Поляна. Строители уже приступили к работам на участке дороги с 104 по 109 км и начали фрезерование дорожного полотна.
«Дорожники приступили к ремонту участка дороги Омск — Русская Поляна. Эту трассу обновляем в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“, — отметил Виталий Хоценко.
Также Хоценко рассказал о работах, которые предстоит выполнить на региональной трассе. Среди них:
Согласно контракту, подрядчик должен завершить дорожные работы на пятикилометровом участке уже в середине октября этого года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Омской области.
Напомним, что также в 2024 году запланирован ремонт автодороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области в Омском и Кормиловском муниципальных районах Омской области. Омское УДХБ уже подписало контракт с подрядчиком «Сиброс». Цена контракта составила 181,6 млн рублей.