Виталий Хоценко объявил о начале дорожных работ на трассе Омск — Русская Поляна

Сегодня, 16 апреля, Виталий Хоценко в своем телеграм-канале сообщил о начале дорожных работ на трассе Омск — Русская Поляна. Строители уже приступили к работам на участке дороги с 104 по 109 км и начали фрезерование дорожного полотна.