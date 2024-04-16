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дорожные работы

Виталий Хоценко объявил о начале дорожных работ на трассе Омск — Русская Поляна

16 апреля 2024, 07:46
Фото: Правительство Омской области
дорожные работы
Дорожники отремонтируют участок трассы Омск — Русская Поляна в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик должен закончить работы до октября 2024 года.

Сегодня, 16 апреля, Виталий Хоценко в своем телеграм-канале сообщил о начале дорожных работ на трассе Омск — Русская Поляна. Строители уже приступили к работам на участке дороги с 104 по 109 км и начали фрезерование дорожного полотна.

«Дорожники приступили к ремонту участка дороги Омск — Русская Поляна. Эту трассу обновляем в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“, — отметил Виталий Хоценко.

Также Хоценко рассказал о работах, которые предстоит выполнить на региональной трассе. Среди них:

  • укрепление основания методом холодной регенерации;
  • укладка дорожного покрытия с использованием асфальтобетонной смеси;
  • нанесение разметки;
  • установка дорожных знаков.

Согласно контракту, подрядчик должен завершить дорожные работы на пятикилометровом участке уже в середине октября этого года. Об этом сообщила пресс-служба правительства Омской области.

Напомним, что также в 2024 году запланирован ремонт автодороги Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области в Омском и Кормиловском муниципальных районах Омской области. Омское УДХБ уже подписало контракт с подрядчиком «Сиброс». Цена контракта составила 181,6 млн рублей.

Итоги в фактах и цифрах: что сделал губернатор Виталии Хоценко для Омской области
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#Общество#Омск#Омская область#Контракт#Дорожные знаки#Дорожные работы#Новости#Строители#Национальный проект#Ремонтные работы#Безопасные качественные дороги#Разметка#Виталий Хоценко#Губернатор Омской области#Дорожное полотно
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