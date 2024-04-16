В суд направили дело жителя Омской области, жестоко убившего 88-летнюю учительницу

Следствие предварительно установило, что июльской ночью мужчина пробрался в дом своей 88-летней соседки, женщина жила одна. Он ударил потерпевшую по голове металлическим прутом, а после хотел похитить из ее жилица деньги. Однако план провалился: накоплений у бывшей учительницы не оказалось, так как значительную часть пенсии она тратила на безвозмездную помощь односельчанам.