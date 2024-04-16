В суд направили дело жителя Омской области, жестоко убившего 88-летнюю учительницу

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Региональная прокуратура направила в суд уголовное дело 62-летнего неоднократно судимого жителя Большереченского района, он обвиняется по пп. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия).
Следствие предварительно установило, что июльской ночью мужчина пробрался в дом своей 88-летней соседки, женщина жила одна. Он ударил потерпевшую по голове металлическим прутом, а после хотел похитить из ее жилица деньги. Однако план провалился: накоплений у бывшей учительницы не оказалось, так как значительную часть пенсии она тратила на безвозмездную помощь односельчанам.
Убитая пенсионерка была заслуженным учителем РСФСР, почетным жителем Большереченского района Омской области, она преподавала в школе до 82-х лет, в том числе и у своего убийцы.
Мужчина не признал вину в случившемся. Его дело направлено в Омский областной суд для рассмотрения по существу. Сельчанину грозит наказание до пожизненного лишения свободы.