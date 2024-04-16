В России фиксируют вспышки заражения гепатитом А: как передает вирус

Но он может быть в воде, на продуктах. Не исключено попадание и на руки, так что важно не забывать про их мытье. Врач привела в пример ситуацию на рынке, где торгуют фруктами: хурма и бананы потрескались зимой на морозе. Микротрещины на кожице невозможно хорошо промыть, так что риск заражения повышается.