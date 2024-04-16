В России фиксируют вспышки заражения гепатитом А: как передает вирус

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) следят за эпидситуацией и оценивают опасность вирусных гепатитов. Ежедневно от этого умирают 3,5 тыс человек. Количество смертельных исходов все больше.
Так, число смертей от вирусного гепатита выросло с 1,1 млн (2019 год) до 1,3 млн (2022 год). Чаще гепатит В и гепатит С приводят к летальным исходам (83% и 17% соответственно). Их собрат — гепатит А — не так страшен, тем не менее тоже является серьезным вирусом. Об особенностях заболевания рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Красноярского края Елена Тихонова.
Стоит начать с того, что этот вирус действует сезонно. Сентябрь, февраль и март — месяцы, когда наиболее часто возникают вспышки гепатита А. Он передается от зараженного к здоровому фекально-оральным способом, при несоблюдении правил личной гигиены и орально-анальным сексе. В обычных бытовых ситуациях вирус не передается.
Но он может быть в воде, на продуктах. Не исключено попадание и на руки, так что важно не забывать про их мытье. Врач привела в пример ситуацию на рынке, где торгуют фруктами: хурма и бананы потрескались зимой на морозе. Микротрещины на кожице невозможно хорошо промыть, так что риск заражения повышается.
Портал gornovosti со ссылкой на врача Елену Тихонову пишет, что гепатит А не бывает хроническим. Заразившийся вполне способен выздороветь и получить иммунитет. После этого у человека будет стойкая защита.
Продолжительность инкубационного периода гепатита А обычно составляет 14–28 дней. Заболевание может протекать в легкой безжелтушной форме или в более тяжелой. При последнем у пациента увеличивается печень, на коже и слизистых появляется выраженная желтуха. Переносят болезнь непросто те, кто любит злоупотреблять спиртным, у кого диагностированы аутоиммунные заболевания. Также тяжелая форма гепатита А может быть у пожилых, беременных и родильниц.
При этом не исключено заражение детей. Большинство несовершеннолетних подхватывают вирус в возрасте до десяти лет (90%). Чаще всего они переносят болезнь бессимптомно, отмечают в ВОЗ.
Симптомы:
На выздоровление может уйти несколько недель, а кому-то на это требуется не один месяц. Специалисты ВОЗ уточняют, что при лечении стоит воздерживаться от препаратов, который влияют на работу печени. В эту категорию входят ацетаминофен, парацетамол и другие.
Госпитализация не нужна, если у пациента отсутствует острая печеночная недостаточность.
В целом, как отмечает красноярский медик, гепатитом А можно управлять. Для этого проводится вакцинация. Прививка внесена в Национальный календарь профилактических прививок.