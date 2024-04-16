В РЭО оценили результаты работы за пять лет

Глава Российского экологического оператора рассказал, что в этом году исполнилось пять лет со дня учреждения компании. Также он рассказал о текущих задачах и поделился планами на будущее. Среди первостепенных вопросов, которые назвал Буцаев, — построение соответствующей инфраструктуры для отрасли в стране. Об этом пишет 56orb.ru.