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В РЭО оценили результаты работы за пять лет

В РЭО оценили результаты работы за пять лет

16 апреля 2024, 15:47
Фото: Изображение Midjourney
16 апреля в Москве генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев представил открытый отчет о деятельности компании за пять лет.

В мероприятии приняли участие вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, глава Минприроды Александр Козлов, а также представители госорганов и бизнес-структур.

Глава Российского экологического оператора рассказал, что в этом году исполнилось пять лет со дня учреждения компании. Также он рассказал о текущих задачах и поделился планами на будущее. Среди первостепенных вопросов, которые назвал Буцаев, — построение соответствующей инфраструктуры для отрасли в стране. Об этом пишет 56orb.ru.

По его сведениям, за счет средств от выпуска облигаций РЭО уже профинансировано строительство 18 объектов на сумму 29,9 млрд рублей. Сегодня данные комплексы позволяют обрабатывать около 6 млн тонн отходов на территории 11 регионов.

Денис Буцаев подчеркнул, что компании удалось сформировать перспективный портфель, состоящий из 113 проектов, с объемом инвестиций в размере около 300 млрд рублей.

В 2020 году наблюдательный совет РЭО утвердил стратегию развития компании до 2025 года.

В июле 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ № 474, актуализирующий национальные цели развития страны до 2030 года. Также данным указом был установлен показатель национальной цели по созданию устойчивой системы обращения с ТКО, которая обеспечит стопроцентную сортировку отходов и снижение объемов их захоронения на 50%. Главными механизмами достижения поставленных в указе целей стали федеральные проекты «Комплексная система обращения с ТКО» и «Экономика замкнутого цикла».

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