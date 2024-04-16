В Омске завели дело на экс-начальника районного лесхоза за незаконную вырубку

58-летний местный житель, который ранее возглавлял знаменский лесхоз, несколько лет вырубал лесные насаждения, среди них были и ценные хвойные породы. Мужчина нарушал закон с помощью подделки данных в документах: он намеренно занижал в отчетностях количество деревьев, расположенных на участках леса, а разницу присваивал себе и продавал частным предпринимателям.