В Омске завели дело на экс-начальника районного лесхоза за незаконную вырубку

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД установили, что житель Знаменского района незаконно вырубил 1,6 тысяч кубометров леса.
58-летний местный житель, который ранее возглавлял знаменский лесхоз, несколько лет вырубал лесные насаждения, среди них были и ценные хвойные породы. Мужчина нарушал закон с помощью подделки данных в документах: он намеренно занижал в отчетностях количество деревьев, расположенных на участках леса, а разницу присваивал себе и продавал частным предпринимателям.
В результате ущерб от действий экс-начальника районного лесхоза превысил 15,6 миллионов рублей. По этому факту возбуждено 5 уголовных дел по ч. 3 ст. 260 («Незаконная рубка лесных насаждений»). Мужчину ждет уголовное наказание в вплоть до 7 лет тюремного заключения. Проверка продолжается.