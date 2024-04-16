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Омская полиция задержала экс-начальника районного лесхоза за незаконную вырубку

В Омске завели дело на экс-начальника районного лесхоза за незаконную вырубку

16 апреля 2024, 10:11
Фото: 1MI

Омская полиция задержала экс-начальника районного лесхоза за незаконную вырубку

В региональном УМВД сообщили о задержании жителя Знаменского района, который незаконно вырубил 1,6 тысяч кубометров леса, ущерб от его действий составил более 15 млн рублей.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД установили, что житель Знаменского района незаконно вырубил 1,6 тысяч кубометров леса.

58-летний местный житель, который ранее возглавлял знаменский лесхоз, несколько лет вырубал лесные насаждения, среди них были и ценные хвойные породы. Мужчина нарушал закон с помощью подделки данных в документах: он намеренно занижал в отчетностях количество деревьев, расположенных на участках леса, а разницу присваивал себе и продавал частным предпринимателям.

В результате ущерб от действий экс-начальника районного лесхоза превысил 15,6 миллионов рублей. По этому факту возбуждено 5 уголовных дел по ч. 3 ст. 260 («Незаконная рубка лесных насаждений»). Мужчину ждет уголовное наказание в вплоть до 7 лет тюремного заключения. Проверка продолжается.

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